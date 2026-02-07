Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Thời tiết hài hòa, thuận lợi vui chơi ngoài trời

Nhận định về diễn biến thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Hà Nội từ đêm 7 đến 9/2 (20-22 tháng Chạp) có mưa, mưa rào. Riêng ngày 8-9/2, trời rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ C.

Ngày 10-16/2 (23-29 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, từ ngày 14/2 tăng lên 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.

Ngày 17-22/2 (mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khoảng ngày 21-22/2, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C.

Bắc Bộ: Từ đêm 7 đến 9/2 (đêm 20-22 tháng Chạp) có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Từ ngày 8 đến 9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.

Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 10 đến 16/2 (23-29 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2, có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; vùng núi có nơi dưới 20 độ C; từ ngày 14/2, nhiệt độ 23-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ ngày 17 đến 22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khoảng ngày 21-22/2, khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/2, trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Tây có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được dự báo khá thuận lợi trên cả nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Thanh Hóa - Huế: Đêm 7-9/2 (đêm 20-22 tháng Chạp) phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C.

Ngày 10-16/2 (23-29 tháng Chạp) có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 22-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C.

Ngày 17-22/2 (mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/2, khả năng có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 22/2, phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, có nơi thấp hơn.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày 8-9/2 (21-22 tháng Chạp) phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C, thấp nhất 14-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Ngày 10-16/2 (23-29 tháng Chạp) có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Ngày 17-22/2 (mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối.

Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày 17-22/2 (mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi thấp hơn.

Nam Bộ: Ngày 17-22/2 (mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. thấp nhất 23-26 độ C.