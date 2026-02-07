Giá vàng tuần qua: Rung lắc dữ dội, thử thách niềm tin nhà đầu tư

Phiên giao dịch tuần qua biến thị trường vàng thành một “đường ray tàu lượn” đúng nghĩa. Giá liên tục đảo chiều với biên độ lớn trong ngày - điều hiếm gặp ở một tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn.

Sự điềm tĩnh quen thuộc của vàng gần như biến mất, thay vào đó là những nhịp tăng - giảm dồn dập, đủ khiến cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng phải căng mình theo dõi từng diễn biến.

Giá vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh (Ảnh: Gold Industry Group).

Cơn "địa chấn" và đợt thanh lọc dòng tiền nóng

Theo dữ liệu từ Kitco News, tuần qua thị trường kim loại quý đã chứng kiến những biến động được mô tả là "thách thức mọi giả định lịch sử". Giá vàng có thời điểm đã lùi khỏi mức đỉnh kỷ lục, dao động mạnh trong vùng 4.500-5.000 USD/ounce.

Đáng chú ý hơn là bạc đã có những cú rơi tự do rồi bật tăng ngoạn mục. Tờ Economic Times ghi nhận, giá bạc giao ngay đã từng rơi xuống dưới mốc 65 USD trước khi bất ngờ "quay xe", vọt tăng hơn 8% lên mức 77,33 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Lý giải cho hiện tượng tàu lượn siêu tốc này, giới phân tích cho rằng đây là hệ quả tất yếu của một chu kỳ tăng trưởng quá nóng. Khi giá vàng liên tiếp lập hơn một chục đỉnh lịch sử chỉ trong vài tuần, thị trường đã trở nên chật chội với các vị thế đầu cơ.

Một thông tin cực kỳ quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý, đó là động thái siết chặt quản trị rủi ro từ các sàn giao dịch lớn. Theo Economic Times, CME Group đã phải tăng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng vàng và bạc tương lai tới lần thứ 3 chỉ trong vòng hai tuần.

Đây là đòn giáng mạnh vào giới đầu cơ sử dụng đòn bẩy cao, buộc họ phải đóng vị thế, từ đó tạo ra các đợt bán tháo thanh lọc thị trường. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, đợt điều chỉnh này được xem là "lùi một bước để tiến ba bước", giúp loại bỏ bớt dòng tiền nóng và đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn.

Vì sao niềm tin chưa vụn vỡ?

Mặc dù giá biến động mạnh khiến nhiều người "thót tim", nhưng lực cầu bắt đáy vẫn xuất hiện ngay khi giá giảm sâu. Vậy đâu là bệ đỡ cho niềm tin của nhà đầu tư lúc này?

Thứ nhất, đó là sự suy yếu của đồng USD. Economic Times chỉ ra rằng chỉ số USD Index giảm 0,2% đã ngay lập tức kích thích nhu cầu mua vàng từ các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Khi đồng bạc xanh yếu đi, vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư quốc tế.

Thứ hai, dù các vị thế đầu cơ ngắn hạn bị loại bỏ, nhưng dòng tiền từ các "tay to" vẫn còn nguyên. Kitco News nhấn mạnh rằng các ngân hàng Trung ương vẫn đang miệt mài mua vàng với quy mô kỷ lục.

Nhu cầu vật chất tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn bền bỉ bất chấp giá cao. Điều này cho thấy sự thay đổi mang tính cấu trúc: Người ta mua vàng không chỉ để lướt sóng, mà để tích trữ dài hạn trước những lo ngại về nợ công toàn cầu và rủi ro tài khóa.

Thêm vào đó, yếu tố địa chính trị vẫn là "quân bài tẩy" hỗ trợ giá vàng. Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Oman dù mang lại tín hiệu tích cực ban đầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến số. Trong bối cảnh bất định, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn mà giới đầu tư không nỡ rời bỏ.

Kịch bản 6.000 USD: Mộng mơ hay thực tế?

Sau diễn biến kịch tính trong tuần qua, liệu vàng có thể chinh phục mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay như nhiều dự báo trước đó?

Quan điểm từ các chuyên gia vẫn khá lạc quan, nhưng đi kèm sự thận trọng. Theo Kitco News, nhiều ngân hàng lớn vẫn giữ nguyên dự báo vàng sẽ tiến sát mốc 6.000 USD. Luận điểm của họ không dựa trên biến động giá theo giờ, mà dựa trên các xu hướng vĩ mô dài hạn như quá trình phi đô la hóa và sự mất cân đối tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, chia sẻ trên Economic Times một góc nhìn thực tế hơn. Ông cho rằng đợt phục hồi hiện tại chủ yếu là do hoạt động săn hàng giá rẻ. Để vàng thực sự bứt phá và thiết lập những đỉnh cao mới vững chắc, thị trường cần một "cú hích" mạnh mẽ hơn nữa, có thể là một sự kiện địa chính trị lớn hoặc tín hiệu suy thoái kinh tế rõ rệt hơn.

Nếu không có những yếu tố đột biến mới, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng để tích lũy. Đây là giai đoạn thị trường "thử lửa" tâm lý nhà đầu tư.

Nhiều ngân hàng lớn vẫn kỳ vọng vàng có thể tiến sát mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm (Ảnh: Unsplash).

Nhìn lại diễn biến tuần qua, có thể thấy vàng không còn là sân chơi dành cho những người yếu tim hay kỳ vọng làm giàu nhanh chóng chỉ sau một đêm. Việc CME tăng ký quỹ và biên độ dao động lớn là lời cảnh báo rõ ràng nhất về rủi ro khi sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà trong giai đoạn này.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, chiến lược "mua gom tích sản" và quản trị rủi ro chặt chẽ có lẽ là nước đi khôn ngoan hơn cả. Thay vì bị cuốn theo nỗi sợ hãi (FOMO) khi giá tăng vọt hay hoảng loạn bán tháo khi giá điều chỉnh, hãy nhìn vào bức tranh rộng lớn hơn. Vàng đang tái định giá rủi ro theo thời gian thực và quá trình này hiếm khi diễn ra êm ả.

Những nhịp điều chỉnh sâu, như các chuyên gia nhận định, có thể chính là cơ hội để gia tăng tỷ trọng tài sản ở mức giá hợp lý cho một chu kỳ tăng trưởng dài hơi hơn phía trước.