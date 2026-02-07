Ông Lê Minh Hưng chia sẻ về định hướng sửa đổi Điều lệ Đảng

Đây là thông tin được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cung cấp sáng 7/2, tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nhận thức và trách nhiệm thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên

Liên quan nội dung tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khái quát về cơ bản, cán bộ, đảng viên nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; nhận thức và trách nhiệm thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên.

Ông Lê Minh Hưng cho biết riêng nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã 3 lần ban hành quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chia sẻ về định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (Ảnh: Minh Châu).

Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng đã ban hành nhiều văn kiện cụ thể hóa các nội dung của Điều lệ Đảng, quy định cụ thể nhiều nội dung, vấn đề quan trọng, cấp thiết của Đảng, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Trong đó, các văn kiện của Trung ương được nghiên cứu, chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, công phu, kỹ lưỡng, khoa học, đồng bộ, lấy ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng, ban hành kịp thời, phù hợp thực tiễn, đã cụ thể hoá và làm rõ.

Từ những kết quả tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định các quy định trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp, được rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời, đáp ứng tình hình thực tiễn, góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Định hướng sửa đổi Điều lệ Đảng

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng được ông Hưng nhấn mạnh là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Minh Châu).

Cùng với đó là định hướng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đồng bộ với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp.

Nguyên tắc sửa đổi khác được ông Lê Minh Hưng đề cập là kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng.

“Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi”, ông Hưng nhấn mạnh.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, ông cho biết Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, thành phần bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương, cấp ủy trực thuộc Trung ương và đại diện một số đảng bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hanh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng quy chế, ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm cuối cùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các Ủy viên Trung ương, chủ động nghiên cứu từng chương, điều của Điều lệ Đảng, đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ Chính trị cũng đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua tại Hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong năm 2026.