AYDA Awards và hành trình nâng tầm tài năng thiết kế trẻ

AYDA Awards cùng hành trình 18 năm nâng tầm tài năng trẻ

Ra đời vào năm 2008, AYDA Awards nhanh chóng lan rộng và trở thành một trong những cuộc thi uy tín trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất, thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên đến từ hơn 20 quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ…

Bước sang năm thứ 18, AYDA đã trở thành nơi tranh tài, đồng thời là cầu nối giúp các thí sinh giao lưu, học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các thí sinh còn có cơ hội tranh tài tại quốc tế và dành học bổng toàn phần cho chương trình “Khám phá thiết kế” tại Trường Thiết kế Sau đại học thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Chung kết và gala trao giải quốc gia AYDA Awards 2025 (Ảnh: BTC).

Không dừng lại ở một sân chơi sáng tạo, AYDA Awards còn mang sứ mệnh lớn hơn khi trở thành một phần trong tuyên bố trách nhiệm xã hội (CSR) của Nippon Paint. Nippon Paint được biết đến thương hiệu sơn hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương và top 4 toàn cầu, tiên phong trong việc đặt con người làm trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững.

Không chỉ mang đến các sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng, Nippon Paint còn cam kết kiến tạo những giá trị xã hội thiết thực thông qua sáng kiến “Điểm tô cuộc sống”, góp phần lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi thương hiệu hiện diện.

AYDA Awards 2025 với chủ đề “Hội tụ: Kiến tạo Di sản Văn hóa”

Mỗi năm, AYDA đều mang đến một chủ đề mang tính định hướng, phản ánh những xu hướng quan trọng của ngành. Chủ đề năm nay “Hội tụ: Kiến tạo di sản văn hóa”, khuyến khích các nhà thiết kế trẻ tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu những nền văn hoá nhằm thấu hiểu các quy trình thiết kế phù hợp với từng bối cảnh cụ thể. Những hiểu biết này sẽ là nền tảng cho việc kiến tạo di sản văn hóa gắn liền với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Thông qua việc kết hợp các góc nhìn đa dạng, nhà thiết kế có thể xác định cơ hội, thu hẹp khoảng cách và thổi sức sống mới vào tác phẩm bằng ý tưởng và chất liệu địa phương. Thiết kế mang bản sắc văn hóa là cách tôn vinh quá khứ và định hình một tương lai bền vững, thịnh vượng.

Hội đồng ban giám khảo quốc gia AYDA Awards 2025 (Ảnh: BTC).

Hội đồng ban giám khảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu trên khắp Việt Nam, đại diện cho những góc nhìn chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế, đã xem xét và đánh giá gần 500 bài dự thi để xem xét và tuyển chọn ra top 10 xuất sắc nhất.

Các thí sinh trong top 10 đã có cơ hội chỉnh sửa bài dự thi và trình bày thiết kế của mình trước ban giám khảo để có cơ hội giành được tấm vé tấm vé đại diện Việt Nam tham dự vòng quốc tế tại Bangkok, Thái Lan trong tháng 6 tới.

Lộ diện các chủ nhân của giải thưởng quốc gia AYDA Awards 2025

Sau thời gian tranh tài căng thẳng, hai quán quân của AYDA Awards 2025 đã lộ diện:

Mảng thiết kế kiến trúc: Lê Võ Hồng Phúc (Đại học Kiến trúc TPHCM) với dự án “Sau rừng mơ”.

Mảng thiết kế nội thất: Nguyễn Vân Quyên (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) với dự án “Dấu Tay Trên Dó”.

Giải nhất mảng thiết kế kiến trúc: Lê Võ Hồng Phúc (phải), giám khảo Nguyễn Huy Khanh (trái) (Ảnh: BTC).

Giải nhất mảng thiết kế nội thất: Nguyễn Vân Quyên (trái), giám khảo Dương Minh Thanh (phải) (Ảnh: BTC).

Bên cạnh hai quán quân, cuộc thi cũng vinh danh nhiều thí sinh xuất sắc khác:

Giải nhì mảng thiết kế kiến trúc: Ấu Trĩ Viên - Nguyễn Thị Hồng Hà (Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Giải nhì mảng thiết kế nội thất: Sợi Chỉ Chàm - Đỗ Khánh Linh (Đại học Kiến trúc Đà Nẵng).

Giải ba mảng thiết kế kiến trúc: Dấu Vải Dấu Làng - Nguyễn Huỳnh Tú Quyên (Đại học Văn Lang), Ghé Cái Răng - Vũ Hương Quỳnh (Đại học Kiến Trúc Hà Nội), Mạch Trà - Trần Phát Thịnh (Đại học Văn Lang), Thị Trình Vàm Biển - Nguyễn Duy Tân (Đại học Bách khoa TPHCM), Giao-Gieo - Phạm Kiều Oanh (Đại học Kiến Trúc Hà Nội).

Giải ba mảng thiết kế nội thất: Mộc Đình - Trần Thanh Trúc (Đại học Tôn Đức Thắng).

Giải màu sắc mảng thiết kế kiến trúc: Trạm sắc - Trần Hoàng Bách (Đại học Văn Lang).

Giải màu sắc mảng thiết kế nội thất: Sắc Hội Giữa Mây Ngàn - Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân (Đại học Kiến trúc TPHCM).

Không gian trưng bày mô hình và bài dự thi AYDA Awards 2025 (Ảnh: BTC).

Bên cạnh AYDA Awards dành cho sinh viên thiết kế, Nippon Paint còn triển khai cuộc thi dành cho giới chuyên môn - Giải thưởng Màu sắc Sáng tạo (CCA). Giải thưởng Màu sắc Sáng tạo được xây dựng nhằm tôn vinh những công trình thực tế có ứng dụng màu sắc một cách có chủ đích và hiệu quả - nơi màu sắc không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ, mà góp phần định hình trải nghiệm không gian và tạo nên giá trị cảm xúc cho người sử dụng.

Năm 2020, AYDA Awards nhận giải Asia Responsible Enterprise Awards, minh chứng cho nỗ lực của Nippon Paint trong việc tạo ra giá trị bền vững cho thế hệ kiến trúc sư tương lai. Cùng với CCA và AYDA Awards, Nippon Paint tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành và tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng thiết kế Việt Nam.

Website cuộc thi: https://ayda.com.vn