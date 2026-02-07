Đất hiếm bị tịch thu sẽ được đấu giá nộp ngân sách Nhà nước

Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa có quyết định ủy thác cho Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tịch thu, sung công quỹ Nhà nước đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị thu giữ tại mỏ đất hiếm Yên Phú của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và bãi tập kết hàng hóa của Công ty Hợp Thành Phát.

Việc này nhằm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật về khai thác trái phép đất hiếm xảy ra tại Công ty Thái Dương cùng nhiều đơn vị liên quan.

Trong đó, thi hành án sẽ tịch thu khoảng 46.000 tấn quặng đất hiếm, quặng sắt chứa đất hiếm, đất chứa đất hiếm, chất có đất hiếm đang tập kết tại bãi, kho chứa, nhà xưởng và 8.820 tấn quặng đất hiếm, chất có đất hiếm, đất hiếm dạng muối Oxalat với hàm lượng oxit đất hiếm khác nhau, được đựng trong các bao tải.

Mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, Yên Bái cũ (tỉnh Lào Cai) của Công ty CP Tập đoàn Thái Dương (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã có quyết định ủy thác cho Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tịch thu, sung công quỹ gần 1.267 tấn quặng đất hiếm được để trong bao tải ở xưởng chế biến thuộc phường Hải Thành (quận Dương Kinh cũ, Hải Phòng) và 65 tấn quặng đất hiếm tại xưởng chế biến ở thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn (huyện An Lão cũ, Hải Phòng). Đây là số hàng hóa thuộc sở hữu của Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi thực hiện các thủ tục tịch thu, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và Hải Phòng sẽ tổ chức bán đấu giá số đất hiếm nói trên để thu tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú, huyện Văn Yên, Yên Bái (cũ) từ tháng 6/2013, với diện tích 6,24ha.

Đến năm 2021, doanh nghiệp này được gia hạn giấy phép với thời hạn khai thác đến 13/7/2028.

Mỏ đất hiếm có trữ lượng khai thác khoảng 1,9 triệu tấn đất quặng. Mỏ nằm cách TP Yên Bái (cũ) gần 60km. Từ cuối tháng 10/2023, mỏ đất hiếm bị dừng hoạt động để phục vụ quá trình điều tra.

Năm 2025, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo trong vụ án đã nhận các mức án khác nhau trong vụ án này.