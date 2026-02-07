Linh vật ngựa nặng 300kg ở TPHCM

Sản phẩm linh vật ngựa do nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận thực hiện cùng một số cộng sự, được đặt trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phú An, TPHCM (khu vực Bình Dương cũ).

Linh vật ngựa được chế tác thủ công (Ảnh: Phạm Diện).

Dù đang trong quá trình hoàn thiện, linh vật ngựa được nhiều người quan tâm, trở thành điểm nhấn của khu vực.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Minh Thuận cho hay, linh vật ngựa được làm hoàn toàn bằng xốp, tạo hình nguyên khối bằng tay, cao 6m, nặng khoảng 300kg (bao gồm cả khung sắt).

Để hoàn thành linh vật ngựa phải mất 20-30 ngày và 4 người làm. Theo anh Thuận, linh vật ngựa được làm theo hình ảnh ngựa đang phi lên cao, nét mặt, mũi... đang lấy hơi, nên trông mạnh mẽ, tượng trưng cho sự bền bỉ, khởi sắc trong năm mới.

"Linh vật ngựa đang trong quá trình hoàn thiện, khoảng 2 ngày nữa sẽ hoàn thành và xung quanh có thêm các tiểu cảnh tô điểm", anh Thuận chia sẻ.

Linh vật ngựa đang được hoàn thiện (Ảnh: Phạm Diện).

Anh Thuận cũng là tác giả của cặp rồng bằng lu tại Bình Dương cũ. Cặp rồng được làm từ hơn 14.000 chiếc lu, hũ. Mỗi con rồng có chiều dài 29m.

Tác phẩm rồng bằng lu đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập “Cặp rồng lắp ghép từ các lu, hũ gốm nung thủ công nhiều nhất Việt Nam” vào năm 2024.