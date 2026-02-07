Ông Nguyễn Thanh Nghị: "Tăng trưởng GDP trên 10% là yêu cầu rất cao"

Đây là một yêu cầu rất cao được Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sáng 7/2, liên quan Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Khái quát nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu bối cảnh giai đoạn tới có những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Minh Châu).

Ông cho biết Đại hội XIV của Đảng đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới.

Trong đó, ông Nghị nhấn mạnh điểm mới lần đầu tiên có quan điểm “lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước” và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển.

Đại hội cũng lần đầu tiên xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Mục tiêu chung được đề ra trong nghị quyết Đại hội, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, là đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Từ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội XIV xác định như trong Nghị quyết cho thấy đây đều là những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn, là yêu cầu khách quan, là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc”, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Ông dẫn chứng chỉ tiêu tăng trưởng GDP và cho biết trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên. Nhưng tại Đại hội lần này, Đảng đã xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. “Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam đạt mục tiêu đến 2045 là nước phát triển có thu nhập cao”, theo lời ông Nghị.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khái quát nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, mà trước hết là đổi mới mạnh mẽ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế.

Trong đó, ông Nghị lưu ý việc chuyển mạnh phương thức quản lý Nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh nhiệm vụ chủ động phòng, chống và ứng phó thiên tai, đầu tư công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động di dời, tái định cư dân cư ở khu vực rủi ro thiên tai cao; khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các đô thị lớn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là yêu cầu rất cao (Ảnh: Minh Châu).

Ngoài ra, ông đề cập đến giải pháp khác về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực; quản lý, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại...

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết văn kiện Đại hội đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông…