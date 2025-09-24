Tổng Bí thư: “Không có vùng tối nào công tác kiểm tra không vươn tới được”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 24/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử

Theo lãnh đạo Đảng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ.

“Có thể nói, chúng ta phải đối mặt với nhiều sóng to, gió lớn, có lúc cán bộ, đảng viên băn khoăn, lo lắng. Nhưng Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng đạt được những thành tựu mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhắc đến nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá đã và đang được triển khai, Tổng Bí thư cho rằng mỗi chủ trương, quyết sách ấy đều có sự đóng góp quan trọng trong tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Dù vậy, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang; sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn hình thức. Đặc biệt, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư nhận định chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo Tổng Bí thư, Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện.

Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng.

Do đó, theo Tổng Bí thư, chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng.

Quán triệt 3 yêu cầu quan trọng, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan Đảng Trung ương bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác. “Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Yêu cầu thứ hai, Tổng Bí thư đề nghị tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban, cơ quan của Đảng.

Cùng với đó là yêu cầu gắn bó mật thiết với nhân dân. Tổng Bí thư quán triệt mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Các cơ quan Đảng phải nêu gương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược.

Định hướng thứ hai là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm quản trị Đảng hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hàng đầu đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, theo Tổng Bí thư, cần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng. “Phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội”, Tổng Bí thư quán triệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sách tại Đại hội (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Theo Tổng Bí thư, Đảng bộ phải chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

“Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Định hướng thứ tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vì đây là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

“Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương, tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị.

Với mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, Tổng Bí thư nhắc nhở phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Lãnh đạo Đảng nhấn mạnh cán bộ cần đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong lời nói và việc làm; luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không bảo thủ, trì trệ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Về phía Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc, Tổng Bí thư chỉ đạo cần nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút cán bộ giỏi; cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý, cống hiến lâu dài cho Đảng, cho đất nước.

Tổng Bí thư kỳ vọng Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương sẽ tiếp tục khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng, góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.