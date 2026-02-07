Quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Ngày 7/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 11h cùng ngày, tại một quán cà phê ở tầng 1 trong khu biệt thự liền kề La Casta Văn Phú xảy ra hỏa hoạn.

Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét (Ảnh: Lê Tình).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cơ sở chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Theo vị lãnh đạo, vụ cháy không gây thương vong về người. Tới khoảng 11h30 cùng ngày đám cháy đã được khống chế, dập tắt.

Lửa bốc cao ngùn ngụt tại quán cà phê (Ảnh: Cắt từ clip).

"Nguyên nhân ban đầu do chủ cơ sở đang sửa chữa, hàn xì dẫn tới vụ việc. Đây là một quán cà phê tại tầng 1 trong khu biệt thự liền kề. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ", lãnh đạo Đảng ủy phường Kiến Hưng nói thêm.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra cháy, cột khói kèm lửa bốc cao ngùn ngụt khiến nhiều người dân sinh sống cạnh hiện trường lo lắng.