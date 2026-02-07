Công an khẩn cấp huy động nhân dân bắt nhanh tên cướp táo tợn trong đêm

Chiều 7/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Kim Liên đã làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn vào tối qua.

Khoảng 19h30 ngày 6/2, Công an xã Kim Liên nhận được tin báo có vụ cướp tài sản tại xóm Hồng Sơn, xã Kim Liên.

Theo trình bày của nạn nhân D.T.L. (trú tại địa phương), thời điểm trên, khi chị đang điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường đồng từ xóm Phú Thọ đến xóm Hồng Sơn (xã Kim Liên) đã bị một người đàn ông vượt lên chặn xe.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Lê Đình Truyền (Ảnh: Linh Vương).

Hoảng sợ, chị L. bỏ xe lại và chạy xuống ruộng ở gần đó. Đối tượng đuổi theo, bóp cổ, đe dọa chị L. phải im lặng và buộc chị đưa tiền.

Nạn nhân trả lời không có tiền liền bị đối tượng kẹp cổ, khống chế, kéo vào đường đồng, dùng mũ bảo hiểm tấn công.

Phát hiện có người lại gần xe máy của mình bỏ lại trên đường, chị L. kêu cứu. Người đàn ông nhanh chóng buông chị L. ra và bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an xã Kim Liên huy động tối đa cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, sử dụng loa truyền thanh thông báo khẩn cấp huy động nhân dân tham gia hỗ trợ truy bắt tên cướp.

Đến 21h30 cùng ngày Công an xã Kim Liên phát hiện, bắt giữ Lê Đình Truyền (SN 2000, trú xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) - đối tượng gây ra vụ cướp - khi anh ta đang lẩn trốn tại khu vực bụi rậm cạnh mép kênh đào giữa đồng thuộc xóm Hồng Sơn.

Tại cơ quan công an, Lê Đình Truyền tỏ ra ngoan cố, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ và các biện pháp đấu tranh của công an, Truyền phải cúi đầu nhận tội, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo công an, năm 2008, Lê Đình Truyền bị tòa án xử phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm.