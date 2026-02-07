Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Huy động nguồn lực không chỉ có tiền”

Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi chia sẻ về nội dung cơ bản của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sáng 7/2.

Khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đại hội đã biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Thủ tướng cho biết chương trình hành động lần này gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Trong đó thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, bao gồm những dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030, mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip…

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Minh Châu).

Phương châm hành động được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, chuyển từ “nhận thức” thành “hành động”, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”.

Nội dung cốt lõi đầu tiên trong chương trình hành động, theo Thủ tướng, là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Với yêu cầu chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển, Thủ tướng quán triệt phải chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng là nội dung cốt lõi được Thủ tướng lưu ý. Ông nhấn mạnh phải lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

Trong đó, theo Thủ tướng, cần phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo… Đồng thời, vận hành các mô hình kinh tế mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế qua biên giới, kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế dữ liệu…

Cùng với việc phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá, con người Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Trong định hướng này, lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

"Vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động sửa đổi"

Một nội dung cốt lõi khác, theo Thủ tướng, là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho tăng năng suất lao động và phát triển bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu tăng cường đầu tư hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đi kèm với đó, theo Thủ tướng, cần quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với tinh thần kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Những nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng quán triệt còn có quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Để thực hiện hiệu quả chương trình hành động, Thủ tướng nhấn mạnh cần sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

“Kiên quyết không để khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật gây ách tắc, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”, Thủ tướng quán triệt.

Ông nhấn mạnh tinh thần “vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi” theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh chưa có quy định, hoặc có quy định nhưng thực tế đã vượt qua so với quy định.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với định hướng "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Minh Châu).

“Vừa qua chúng ta rất tích cực xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt cho Hà Nội, Hà Nội triển khai ngay thì thấy chuyển biến rất tích cực. Chúng ta không chờ đợi mà vừa làm vừa mở rộng”, Thủ tướng nêu quan điểm, đồng thời nhấn mạnh huy động nguồn lực không chỉ có tiền, mà nguồn lực chính là từ các cơ chế, chính sách.

Có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Liên quan phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng yêu cầu tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống hành chính Nhà nước và khu vực tư nhân.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Đi kèm với đó, cần xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội thu hút nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống quản lý Nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển từ Trung ương đến địa phương… cũng là công việc quan trọng được Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam (Ảnh: Minh Châu).

Ông nhấn mạnh cần chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Với mục tiêu sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Với tinh thần ấy, ông tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.