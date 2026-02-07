Tái hiện hồn Tết cổ truyền giữa nhịp sống hiện đại Hà Nội

Tối 6/2, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chương trình Không gian Tết Việt 2026 khai mạc, mang đến một không gian văn hóa Tết đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách tham dự.

Ngay trong đêm khai mạc, Công viên Thống Nhất như khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ sắc xuân và ấm áp không khí Tết. Các khu vực trưng bày, tiểu cảnh và không gian sinh hoạt được thiết kế công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và nhiều vùng miền trên cả nước, gợi lại cảm giác thân quen của “Tết xưa” giữa lòng đô thị hiện đại.

Lãnh đạo sở Công thương Hà Nội tham quan gian hàng tại hội chợ Tết (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - nhấn mạnh rằng, Không gian Tết Việt 2026 không chỉ là hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi các giá trị Tết cổ truyền được bảo tồn, lan tỏa và kết nối với đời sống đương đại.

Theo ban tổ chức, chương trình quy tụ hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Quảng Nam, Khánh Hòa…, mang đến bức tranh đa sắc về văn hóa Tết vùng miền thông qua các sản phẩm truyền thống, làng nghề và ẩm thực đặc trưng.

Bên cạnh việc giới thiệu những đặc sản quen thuộc ngày Tết như bánh chưng, giò chả, nem, mứt, nông sản vùng cao hay hải sản miền biển, Không gian Tết Việt 2026 còn tạo điểm nhấn bằng việc tái hiện các làng nghề truyền thống nổi tiếng như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai Chương Mỹ, đồng Ngũ Xã…, góp phần tôn vinh giá trị lao động thủ công và di sản nghề truyền thống.

Đáng chú ý, trong suốt 8 ngày diễn ra chương trình, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật dân gian được tổ chức liên tục, mang tính tương tác cao như gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, trình diễn mâm cỗ Tết, xin chữ đầu xuân, viết câu đối, nặn tò he, vẽ tranh dân gian...

Trải nghiệm những trò chơi dân gian tại “Không gian Tết Việt 2026” (Ảnh: Ban tổ chức).

Những hoạt động này không chỉ thu hút trẻ em và các gia đình mà còn tạo sự thích thú đối với du khách quốc tế, giúp họ hiểu hơn về phong tục, tập quán Tết cổ truyền của người Việt.

Các không gian tiểu cảnh Tết, khu chụp ảnh được bài trí hài hòa, tinh tế, trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân Thủ đô trong những ngày giáp Tết, góp phần tạo nên bức tranh xuân rộn ràng, ấm cúng và giàu cảm xúc.

Không gian Tết Việt 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 13/2 (tức 19-26 tháng Chạp năm Bính Ngọ), là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn Hà Nội, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị Tết truyền thống trong đời sống hiện đại.