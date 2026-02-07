Giao tranh ở Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Rubryka).

Tâm điểm giao tranh mới ở Ukraine

Konstantinovka, nằm ở phía tây bắc Donetsk, đã trở thành tâm điểm của các thông tin chiến sự trong những tháng gần đây, thay thế cho Pokrovsk và Mirnograd.

ISW cho rằng, cuộc đọ sức ở khu vực này đang ngày càng trở nên khốc liệt trong bối cảnh quân đội Nga (RFAF) nỗ lực giành quyền kiểm soát cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, một nút thắt quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Donbass, vốn thường được gọi là "vành đai pháo đài".

Mặc dù các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) vẫn giữ vững tuyến phòng thủ chính phía đông Konstantinovka, lực lượng Moscow đã thực hiện một số cuộc tiến công chiến thuật cục bộ ở phía đông bắc, đông và đông nam thành phố trong nửa cuối tháng 1.

ISW xác nhận RFAF đã kiểm soát tuyến phòng thủ Orekhovo - Vasilyevka và tiến công có chủ đích ở các khu vực xung quanh, giúp "nắn thẳng" chiến tuyến và mở rộng mũi nhọn hướng về Sloviansk và Kramatorsk.

Các nhóm xung kích của Nga thường xuyên xuất hiện gần vùng ngoại ô phía đông Konstantinovka, và ISW, trích dẫn các video có định vị tọa độ, khẳng định RFAF đã chiếm đóng một số khu phố phía đông thành phố.

Trên những tuyến đường tiếp cận phía nam và tây nam, RFAF đang nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở các khu vực liền kề với các tuyến giao thông huyết mạch và cơ sở hạ tầng đường sắt.

Tuy nhiên, ISW nhấn mạnh rằng đây chỉ là một cuộc "thăm dò" chiến thuật nhằm vào hệ thống phòng thủ, chứ không phải là một cuộc tấn công toàn diện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka và Dobropillya ngày 4/2, Moscow đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Nga bào mòn và làm kiệt sức đối phương

Chiến dịch đột phá của Nga tại Konstantinovka diễn ra "có phương pháp", nhằm "bào mòn và làm kiệt sức" quân đội Ukraine. Nỗ lực chính của họ tập trung vào việc sử dụng nhiều nhóm xung kích nhỏ và tiến từng bước dọc theo những vành đai rừng và ngoại ô các làng mạc đông dân cư.

Một chiến thuật hiệu quả khác đang được RFAF sử dụng rộng rãi là làm suy yếu hệ thống bảo đảm hậu cần của Ukraine ở phía sau bằng UAV và mìn điều khiển từ xa.

Cả hai bên đều tích cực sử dụng UAV để nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc thay quân và vận chuyển nguồn lực, đặc biệt đối với các đơn vị Kiev ở và xung quanh Konstantinovka.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đang thực hiện kế hoạch bao vây từng bước, thay vì tấn công trực diện. Mục tiêu của giai đoạn hiện tại là làm suy yếu bên sườn của lực lượng Kiev, mở rộng "vùng xám" và tạo điều kiện gây áp lực bằng hỏa lực lên Konstantinovka từ nhiều hướng cùng lúc.

Cách tiếp cận này phù hợp với chiến thuật "thâm nhập" dần dần bằng bộ binh, tập trung lực lượng ở tiền tuyến và sau đó củng cố các vị trí đã chiếm được mà RFAF từng áp dụng trước đây.

Tuy nhiên, ISW cũng chỉ ra những hạn chế đáng kể về năng lực của Nga. Địa hình khu vực, mật độ đô thị hóa cao và sự hiện diện của các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine đã làm phức tạp đáng kể khả năng tiến công nhanh chóng.

Ngay cả khi đạt được thêm các thắng lợi chiến thuật, RFAF vẫn phải di chuyển một quãng đường đáng kể đến Druzhkovka và Kramatorsk, điều này đòi hỏi phải tập trung lực lượng quy mô lớn.

ISW nhấn mạnh, nếu không đạt được thành công đồng thời ở các khu vực lân cận, phía Nga có nguy cơ bị sa lầy vào cuộc giao tranh kéo dài trên đường tiến đến Konstantinovka.

Trong ngắn hạn, ISW dự đoán các hoạt động tấn công hạn chế sẽ tiếp tục diễn ra ở phía đông và nam Konstantinovka. RFAF sẽ cố gắng làm suy yếu sự ổn định ở hai bên sườn phòng thủ của đối phương, và giao tranh ở vùng ngoại ô có thể sẽ leo thang, nhưng không có bước đột phá quyết định.

Đồng thời, các nhà phân tích phương Tây tin rằng ngay từ mùa xuân, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga sẽ cố gắng tạo ra một "vòng vây" xung quanh Konstantinovka, tránh một cuộc tấn công trực diện cho đến khi lực lượng phòng thủ Ukraine kiệt sức và suy yếu đáng kể (thậm chí sụp đổ).

Tuy nhiên, ISW nhấn mạnh, kịch bản này không được đảm bảo và sẽ phụ thuộc trực tiếp vào khả năng của RFAF trong việc duy trì nhịp độ tấn công cao và cách thức AFU triển khai các biện pháp đối phó, cũng như sự kiệt sức của các đơn vị Kiev, nhiều đơn vị trong số đó đã mất từ 1/6 đến hơn 1/2 quân số.

Theo các nhà phân tích, hướng tiến công vào Konstantinovka của RFAF có thể chỉ là hướng nghi binh trong chiến dịch đông - xuân này, hướng tiến công chủ yếu của quân đội Nga có thể là hướng Zaporizhia, nơi họ đang phát triển hết sức thuận lợi.