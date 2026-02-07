Đấu giá áo số 7 của Nguyễn Đình Bắc gây quỹ giúp người neo đơn

Ngày 7/2, chiếc áo thi đấu số 7 có chữ ký của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam đã được đưa ra đấu giá công khai nhằm gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được thực hiện với sự đồng ý và ủy quyền từ cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, thể hiện tinh thần nhân văn và sẻ chia từ cộng đồng thể thao.

Anh Nguyễn Văn Thắng, đại diện ban tổ chức cho biết mục đích của chương trình là kết nối những người yêu bóng đá và các nhà hảo tâm, cùng chung tay lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Áo đấu số 7 của Nguyễn Đình Bắc, có đầy đủ chữ ký các cầu thủ U23 Việt Nam, được đưa ra đấu giá gây quỹ hỗ trợ người neo đơn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giá khởi điểm của chiếc áo đấu là 20 triệu đồng. Thời gian đấu giá sẽ kết thúc vào 15h ngày 8/2. Người hâm mộ và các nhà hảo tâm có thể tham gia đấu giá trực tiếp hoặc thông qua trang Fanpage chính thức của ban tổ chức.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển trực tiếp đến đơn vị đang quản lý và chăm sóc khoảng 30 người neo đơn, bệnh tật tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Văn Thắng bày tỏ hy vọng hoạt động này sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng, góp phần mang lại nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh kém may mắn, lan tỏa yêu thương từ những hành động giản dị.