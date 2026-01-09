Vì sao bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tô?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 364/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với ô tô thay thế Nghị định 90/2023.

Nghị định 364 quy định từ năm 2026, chính thức bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính lái các phương tiện.

Trao đổi với báo chí về việc bỏ dán tem thu phí đường bộ, ông Võ Thanh Bình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Cục Đăng kiểm Việt Nam), cho biết việc dán tem được áp dụng từ năm 2013.

Khi đó, tem được mong đợi là công cụ giúp lực lượng chức năng dễ dàng nhận biết phương tiện đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí khi lưu thông trên đường hay chưa.

Song khi được áp dụng vào thực tế, tem thu phí không phát huy được vai trò như mong đợi.

Do đó việc bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ dán trên kính ô tô không phải là thay đổi mang tính hình thức, mà xuất phát từ thực tiễn quản lý trong nhiều năm qua.

Ông Võ Thanh Bình đánh giá, khi bỏ dán tem trên kính ô tô, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh việc tra cứu, quản lý hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử, qua đó giảm lãng phí và thuận tiện hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác khiến tem thu phí bị loại bỏ là chi phí in ấn. Mỗi tem có giá khoảng 2.000 đồng, nhưng với số lượng phương tiện trên toàn quốc, chi phí này mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện nay dữ liệu nộp phí sử dụng đường bộ đã được quản lý đầy đủ trên hệ thống phần mềm và cơ quan đăng kiểm có thể dễ dàng tra cứu phương tiện đã nộp phí đến thời điểm nào, còn nợ bao nhiêu, mà không cần dán tem trên kính xe.

Từ thực tế trên Bộ Xây dựng đã đề xuất Bộ Tài chính bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ và nhận được sự thống nhất.

Tem nộp phí sử dụng đường bộ dán trên kính ô tô (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Cục Đăng kiểm Việt Nam), phí sử dụng đường bộ là khoản thu thuộc lĩnh vực tài chính - lệ phí, không phải nội dung liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông nên lực lượng CSGT không có thẩm quyền dừng xe để kiểm tra, xử phạt đối với phương tiện chưa nộp phí đường bộ.

Mặc dù dán tem để kiểm soát đóng phí sử dụng đường bộ nhưng thanh tra tài chính hay cơ quan thuế cũng không thể đứng ngoài đường để kiểm tra từng xe. Do đó nhiều năm qua, tem thu phí gần như không phục vụ công tác quản lý thực chất.

Nhìn nhận thực tế ông cho biết, sau khi bỏ tem thu phí, trên kính xe chỉ còn tem đăng kiểm - loại tem phục vụ trực tiếp cho công tác tuần tra, kiểm soát giao thông.

Với tem này, nếu phương tiện quá hạn đăng kiểm, lực lượng CSGT có thể dừng xe và xử phạt theo quy định hiện hành.

"Tem đăng kiểm là công cụ pháp lý đã được quy định rõ trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính, nên vẫn được giữ nguyên", ông nhấn mạnh.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết thêm, cùng với việc bỏ tem thu phí, ngành đăng kiểm đang hướng tới việc bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm bản cứng, thay thế bằng dữ liệu điện tử.

Khi việc này được triển khai thông tin đăng kiểm của phương tiện sẽ được lưu trữ và tra cứu trên hệ thống phần mềm dùng chung, liên thông giữa ngành đăng kiểm và lực lượng CSGT.

Thay vì người dân phải mang theo giấy tờ dễ quên hoặc thất lạc, cơ quan chức năng có thể tra cứu hoàn toàn bằng phương thức điện tử.

Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội ủng hộ việc bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính lái ô tô.

"Dữ liệu nộp phí sử dụng đường bộ đã được quản lý trên hệ thống phần mềm, cơ quan chức năng có thể dễ dàng tra cứu phương tiện đã nộp phí đến thời điểm nào nên không cần dán tem trên kính lái.

Thực tế, tem thu phí đường bộ gần như không có giá trị pháp lý nên việc bỏ thủ tục này cũng không ảnh hưởng đến các phương tiện", ông Đỗ Văn Bằng nói.