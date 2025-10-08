Chung tay giúp người dân miền Bắc vượt qua cơn lũ dữ

Đêm 7/10, vùng đất trung du hiền hòa Thái Nguyên chìm trong cơn lũ chưa từng có tiền lệ. Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) trút mưa xối xả suốt nhiều giờ, nước sông Cầu dâng cao vượt mốc lịch sử năm 2024, cả thành phố hóa thành biển nước.

Khi điện mất, sóng điện thoại chập chờn, hàng ngàn lời kêu cứu dồn dập xuất hiện trên mạng xã hội: “Cứu tôi với, nhà tôi ngập tới mái rồi!”, “Có cụ già 97 tuổi đang mắc kẹt!”... Những dòng chữ run rẩy, những tiếng gọi tuyệt vọng giữa dòng nước lạnh buốt khiến ai đọc được cũng nghẹn lòng.

Tại Thái Nguyên, mưa lớn đã gây ngập lụt tại hàng chục xã, phường của tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh... (Ảnh: Thành Đông).

Trong đêm mưa gió, người dân phải bắn pháo sáng lên trời để báo vị trí. Bức ảnh pháo sáng đỏ rực trên nền trời mịt mù mưa gió đã trở thành biểu tượng đau xót của thảm họa thiên tai lịch sử, khi người dân chỉ còn biết trông chờ vào phép màu.

Cùng lúc đó, mưa lớn làm nước sông Cầu, sông Thương dâng nhanh, gây ngập sâu tại nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Lạng Sơn... Hàng trăm người mắc kẹt trong đêm, nhiều gia đình phải trèo lên mái nhà, gửi lời cầu cứu.

Nhưng thiên tai vẫn chưa dừng lại. Nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, hàng nghìn hecta hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn mái nhà tan hoang.

Ở những ngôi trường chìm sâu trong nước dữ, thầy và trò chỉ biết nhìn nhau bất lực, nước mắt chảy dài vì tất cả chỉ còn lại là tan hoang, mất mát.

Trong 2 ngày 6-7/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), tỉnh Thái Nguyên hứng chịu lượng mưa kỷ lục khiến nhiều nơi ngập lụt nặng (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Trước hậu quả mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã phát đi lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp.

Lời kêu gọi ấy vang lên giữa lúc người dân đang run rẩy trong đêm lạnh, khi bữa cơm bị cuốn trôi, mái nhà chỉ còn là đống đổ nát. Họ đang cần lắm một tấm chăn, một thùng mì, một bao gạo… hay chỉ đơn giản là một tấm lòng sẻ chia.

Trong hoạn nạn, người Việt vẫn luôn biết nắm lấy tay nhau. Từ Hà Nội, TPHCM đến các tỉnh miền Trung, triệu tấm lòng đang hướng về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai… nơi đồng bào mình đang chống chọi với lũ lụt.

Công an xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ giải cứu thành công 5 người giữa dòng nước lũ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công An).

Sau cơn lũ, nước sẽ rút, nhưng còn đó những nỗi đau, mất mát vẫn ở lại. Hơn lúc nào hết, đồng bào vùng thiên tai cần sự sẻ chia, điểm tựa để đứng dậy, dựng lại mái nhà, thắp lại niềm tin.

Nhiều nơi cần hỗ trợ khẩn cấp thuyền cứu hộ, áo phao, đèn pin, nước uống, gạo; nhiều học sinh cần có sách, vở, quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập... để không gián đoạn việc học; hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hộ dân cần hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau bão lũ...

Hãy cùng Dân trí chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ. Mỗi tấm lòng nhân ái, nghĩa cử sẻ chia sẽ trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp đồng bào vùng lũ ở miền Bắc vượt qua khó khăn, tang thương.