Frasers Property mang chuẩn sống quốc tế đến dự án ANmaison

Khi tiêu chuẩn phát triển trở thành thước đo giá trị bất động sản hạng sang

ANmaison, khu đô thị nhà ở cao cấp giới hạn 280 căn biệt thự và nhà phố mang phong cách Đông Dương (Indochine), hiện diện như một biểu tượng của sự chỉn chu.

Mỗi không gian đều mang tâm huyết của chủ đầu tư Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (thành viên tập đoàn GELEX) cùng năng lực quản lý phát triển từ Frasers Property - tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, cái tên bảo chứng cho những bất động sản quy mô tầm cỡ.

Frasers Property sở hữu danh mục tài sản đa dạng và ghi dấu ấn tại những thị trường lớn như Đông Nam Á, Úc, châu Âu và Trung Quốc. Từ bề dày kinh nghiệm thực tiễn, Frasers Property cho biết sẽ áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe vào quá trình phát triển ANmaison.

Ở đó, giá trị tài sản được bảo đảm và định hướng gia tăng nhờ tư duy quản lý phát triển chuyên nghiệp, đảm bảo sự đồng nhất giữa cam kết thương hiệu và chất lượng bàn giao thực tế.

Phối cảnh ANmaison, bộ sưu tập giới hạn với 280 căn biệt thự và nhà phố được quản lý phát triển bởi Frasers Property (Ảnh: CĐT).

Kiến tạo không gian, khơi nguồn cảm hứng

Kế thừa tinh hoa từ những công trình biểu tượng, ANmaison là minh chứng cho triết lý 'Kiến tạo không gian, khơi nguồn cảm hứng' từ Frasers Property. Tại ANmaison, tinh thần phát triển ấy được cụ thể hóa qua năm giá trị cốt lõi.

Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn Singapore: Sự hiện diện của Frasers Property tại ANmaison mang đến một sự an tâm vững chắc. Tinh thần kỷ luật của Singapore được lồng ghép khéo léo vào từng giai đoạn phát triển, nơi mỗi công đoạn triển khai hay quy trình thi công đều được dẫn dắt bởi sự chỉn chu và tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Kiến tạo không gian với dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao: Tất cả các dự án được quản lý phát triển bởi Frasers Property trên toàn cầu đều hướng đến chuẩn mực dịch vụ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Tại đây, khái niệm vận hành không chỉ dừng lại ở việc duy trì hạ tầng, mà cao hơn là nghệ thuật chăm sóc cư dân.

Hệ tiện ích khơi nguồn cảm hứng: Frasers Property cho rằng một ngôi nhà trọn vẹn bắt đầu từ sự thấu hiểu nhu cầu của cư dân. Vì thế, trong các dự án nhà ở, đơn vị quản lý phát triển ưu tiên hoàn thiện hệ tiện ích bằng những chuẩn mực khắt khe, đảm bảo trạng thái sẵn sàng phục vụ từ khi những bước chân đầu tiên về tổ ấm. Với ANmaison, tinh thần này được gửi gắm trọn vẹn vào từng không gian sống đang dần thành hình.

Xây dựng cộng đồng gắn kết: Việc kiến tạo và nuôi dưỡng cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của Frasers Property trên mọi loại hình tài sản, nhất là trong phân khúc bất động sản nhà ở. Tâm huyết của đơn vị quản lý phát triển không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những công trình kiên cố, mà còn nằm ở khát vọng thiết lập một môi trường sống gắn kết, sôi động và phồn vinh.

Tại ANmaison, tinh thần này được định hình từ giai đoạn khởi tạo. Mọi không gian chung đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để khơi gợi sự kết nối giữa những chủ nhân tinh hoa. Khi đi vào vận hành, ANmaison được định hướng trở thành nơi hội tụ của một cộng đồng cư dân ưu tú, nơi những giá trị sống tốt đẹp được sẻ chia và lan tỏa, tạo nên một chuẩn mực sống khác biệt và bền vững tại thành phố cảng.

Tầm nhìn xanh từ những chứng nhận toàn cầu: Là đơn vị sở hữu danh mục nhiều chứng nhận xanh trên thế giới, Frasers Property mang đến ANmaison hệ quy chiếu phát triển bền vững từ những bước khởi đầu. Việc tối ưu hóa tài nguyên và chú trọng sự giao thoa với thiên nhiên được áp dụng triệt để trong quy hoạch hạ tầng và kiến trúc.

ANmaison - nơi tinh hoa hội tụ, tiện ích khơi nguồn cảm hứng (Ảnh: CĐT).

Tại ANmaison, niềm tin về một ngôi nhà xứng tầm song hành cùng cam kết về một hệ thống quản lý phát triển tận tâm. Tại trung tâm Hải Phòng, sự giao thoa giữa kiến trúc chỉn chu và năng lực quản lý phát triển từ Frasers Property hứa hẹn kiến tạo chuẩn sống mới, nơi sự hài lòng của cư dân là thước đo cao nhất cho thành công của dự án.

Lựa chọn ANmaison, cư dân tương lai sẽ được tận hưởng sự chuyên nghiệp quốc tế, nơi sự kỳ vọng sẽ hiện thực hóa bằng chất lượng sống và giá trị tài sản vững bền theo năm tháng.