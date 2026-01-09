Đồng Nai động thổ xây cầu Cát Lái nối TPHCM ngày 15/1

Ngày 9/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về khởi công, động thổ các dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Theo đó, ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với nhà đầu tư sẽ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2); thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công dự án cầu Nha Bích trên quốc lộ 14.

Cùng thời điểm trên, tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công 3 dự án nhà ở xã hội, gồm: dự án nhà ở xã hội diện tích 2,1ha, với quy mô 1.800 căn hộ tại xã Phước An; dự án nhà ở xã hội với diện tích 3,1ha tại xã Phước An với 1.490 căn hộ và dự án nhà ở xã hội chung cư, nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng, khoảng 3.000 căn hộ.

Phà Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai trên sông Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Tổng mức đầu tư các dự án hơn 50.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng hơn 30.000 tỷ đồng, có ý nghĩa rất lớn trong kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TPHCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai địa phương trong nhóm đầu kinh tế của đất nước.

Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc khởi công, động thổ các dự án sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Qua đó, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng và chăm lo vấn đề an sinh xã hội.

Riêng với dự án xây dựng cầu Cát Lái, ông Hồ Văn Hà cho rằng, đây là ấp ủ của cán bộ và người dân tỉnh Đồng Nai hơn 32 năm qua, nay đã trở thành hiện thực để kết nối với TPHCM.