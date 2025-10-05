Cách người dân ở Gia Lai thích nghi giữa vùng rốn lũ

Nằm ở hạ lưu sông Kôn và Hà Thành, các xã phía Đông của tỉnh Gia Lai thường xuyên đối mặt với mưa lũ và triều cường, trở thành "rốn lũ" của địa phương. Cảnh nhà cửa ngập sâu trong nước đã trở nên quen thuộc với người dân ven đầm Thị Nại, đặc biệt là tại xã Tuy Phước Đông.

Nhiều trận lũ lớn đã nhấn chìm hàng nghìn hộ dân, thậm chí cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Trước thực trạng này, tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai đã trở thành thói quen, với việc người dân tuân thủ nghiêm ngặt phương châm "4 tại chỗ".

Các xã khu Đông, tỉnh Gia Lai, hàng năm đối diện với ngập lụt do mưa bão và triều cường (Ảnh: Doãn Công).

Ông Bùi Văn Hùng (63 tuổi, ở thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông), cho biết do địa hình trũng thấp và giáp đầm Thị Nại, khu vực này không chỉ chịu ảnh hưởng của bão lũ mà còn thường xuyên bị triều cường đe dọa.

"Mưa lũ lớn là nhiều khu vực các thôn Lạc Điền, Đông Điền đều ngập nước, có năm bị cô lập 2-3 ngày. Vì vậy, mùa mưa bão bà con chủ động dự trữ lương thực, nước uống, bếp gas, đèn pin... Nhờ vậy, dù có ngập lụt, cô lập vài ngày người dân cũng không lo bị đói", ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, việc chuẩn bị đồ ăn khô như mì tôm, cá, mắm khô... dễ bảo quản là rất quan trọng. Sự chủ động này giúp người dân không phải chèo thuyền đi mua thức ăn khi nước lũ còn cô lập, từ đó giảm nguy cơ thiệt hại về người.

Bà Huỳnh Thị Hoa (72 tuổi), nhà ở ngay bên sông Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông, cũng cho biết khi mưa lớn kéo dài, nước thường tràn vào nhà, đường bị ngập sâu gây cô lập.

Chiếc sõng (thuyền) không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn để di chuyển khi ngập lụt (Ảnh: Doãn Công).

"Ngày xưa, mỗi hộ dân trong xóm đều sắm chiếc sõng (thuyền) để đi lại khi ngập lụt. Trường hợp nước ngập sâu vào nhà thì ưu tiên cho trẻ nhỏ ngồi trên thuyền", bà Hoa kể.

Bà cũng cho biết, dù ngày xưa nghèo khó, người dân vẫn cố gắng dự trữ thức ăn khi mùa mưa bão đến. Hiện nay, kinh tế ổn định hơn, nhiều gia đình xây nhà cao tầng kiên cố, hoặc xây nhà có gác lửng để cất giữ lương thực, vật dụng thiết yếu.

Không chỉ người dân, chính quyền địa phương cũng phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Năm 2021, lũ lớn từng làm sập hàng chục nhà dân ở xã Phước Hòa, nay thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh tư liệu: Doãn Công).

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông, nhấn mạnh công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Xã đã xây dựng đầy đủ các kịch bản ứng phó với lũ (3 cấp độ) và bão (4 cấp độ), ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Các điểm sơ tán tập trung được bố trí hợp lý, lực lượng phòng thủ dân sự tại thôn luôn sẵn sàng.

"UBND xã còn chủ động ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất gạo, cửa hàng tạp hóa để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm sẵn có phục vụ công tác tích trữ và cứu trợ khi cần thiết", ông Tám thông tin.