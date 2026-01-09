Bộ Công an cử 3 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ngày 9/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì buổi lễ.

Ba sĩ quan được cử tham gia nhiệm vụ gồm Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân và Đại úy Nguyễn Hùng Sơn. Các sĩ quan đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Liên Hợp Quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei cho các sĩ quan (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định việc cử lực lượng Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược lâu dài và có ý nghĩa đối ngoại quan trọng.

Thời gian qua, việc triển khai Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2022-2025 đạt nhiều kết quả nổi bật dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ Công an đã cử 6 tổ công tác tham gia các phái bộ UNMISS tại Nam Sudan, UNISFA tại khu vực Abyei, MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Cùng với đó, Bộ Công an chuẩn bị nguồn lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân và đơn vị, sẵn sàng triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 khi có đề nghị của Liên Hợp Quốc.

Công tác hoàn thiện hành lang pháp lý được chú trọng, trọng tâm là xây dựng Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Bộ Công an cũng chuẩn hóa chương trình đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, đồng thời xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình tại cơ sở Phố Hiến.

Các sĩ quan tham gia nhiệm vụ đã phát huy tốt phẩm chất, năng lực chuyên môn, thích nghi nhanh với môi trường quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện và yêu chuộng hòa bình.

Lãnh đạo Bộ Công an xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam và của lực lượng Công an nhân dân trên trường quốc tế.