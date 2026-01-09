Hà Nội tạm dừng đào đường, vỉa hè

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc tạm dừng thi công đào đường, vỉa hè các công trình trên địa bàn thành phố bảo đảm phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các phường, xã, chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xong trước ngày 15/1.

Đồng thời, tạm dừng việc thi công đào đường, hè đường trên địa bàn thành phố ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm.

Việc đào đường, lát vỉa hè diễn ra thường xuyên ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Theo đó, từ ngày 16/1 đến hết ngày 26/1, tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên một số tuyến đường trục chính, đường vành đai, các tuyến đường xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia và các khách sạn nơi các đại biểu lưu trú, các tuyến đường phục vụ di chuyển của các đại biểu tham dự đại hội.

Từ ngày 7/2 đến hết ngày 3/3, tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn toàn thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các đơn vị liên quan của Sở Xây dựng Hà Nội được giao tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo sở xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.