Cận cảnh vùng lụt Thái Nguyên nước dâng tận mái nhà, lút ô tô

Tính đến 8h ngày 8/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm như: xã Hóa Thượng 561,8mm; Sông Cầu 524,8mm; Đồng Quang 480,4mm; Quan Triều 432,8mm; Nam Hòa 478,4mm, Tràng Xá 422,8mm...

Mưa lớn gây ngập lụt, vượt lũ lịch sử. Mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 1h ngày hôm nay là 29,9m, đạt đỉnh lũ.

Lúc 8h cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,81m, vượt báo động 3 (27,00m) là 2,81m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 1m.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại hàng chục xã, phường của tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh...

Nhiều nơi bị mất điện trên diện rộng. Hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đá đã bão hòa nước, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại nặng nề...

Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, đồng thời kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng nhu yếu phẩm cho người dân.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống lũ theo cấp báo động. Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Phường Hoàng Văn Thụ có những điểm nước dâng cao 1-2m.

Nhiều ô tô bị thiệt hại nặng nề khi bị ngâm nước trong thời gian dài.

Một số chủ xe đã kịp thời đưa phương tiện lên các điểm cao. Cầu Bến Tượng trở thành nơi "tạm trú" an toàn cho cả trăm chiếc xế hộp.

Trưa cùng ngày, từng chuyến thuyền, xuồng chở cơm, nhu yếu phẩm liên tục "xuất bến" tìm đến những người dân mắc kẹt.

Chợ Thái là một điểm tá túc tập trung của người dân khu vực phường Phan Đình Phùng. Nhiều trẻ em được gia đình đưa tới đây lánh nạn.

Nước cao đến cổ một người đàn ông đang đi lấy nước sạch về nhà.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt; nhiều xã phường và điểm dân cư bị cô lập...

Cũng theo báo cáo, tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị trên địa bàn đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.