Ngày 9/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì buổi họp liên quan đến danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo khảo sát, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu nhận chìm 5,6 triệu m3 chất nạo vét phát sinh từ quá trình thi công dự án, khai thông luồng lạch, cảng biển.

Giai đoạn 2026-2030, tại Quảng Ngãi có khoảng 5,6 triệu m3 chất nạo vét cần nhận chìm (Ảnh: Quốc Triều).

Trên cơ sở đối chiếu với hiện trạng quy hoạch, đánh giá tác động của các khu vực đề xuất nhận chìm, đơn vị tư vấn đã đưa ra 4 khu vực với 5 điểm đủ điều kiện tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm trên biển.

Ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo đề xuất, đánh giá tổng thể tác động môi trường của toàn bộ khu vực nạo vét và nhận chìm, nhất là trên biển.

Sở này phải chủ động lấy ý kiến của các đơn vị liên quan cũng như các chuyên gia môi trường để hoàn thiện danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận và nhận chìm chất nạo vét bảo đảm đúng quy định.

Ông Đỗ Tâm Hiển cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định được vị trí có thể tiếp nhận, nhận chìm chất nạo vét có tính khả thi cao nhất, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.