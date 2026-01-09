Gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026.

Theo Thủ tướng, Chính phủ và Thủ tướng luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu năm.

Đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755.000 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ và hơn 206.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

"Chúng ta còn khoảng 20 ngày để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025, đồng thời phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn hơn 995.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2025", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy nhanh phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026 góp phần tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt và những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tiếp tục giải quyết, cũng như nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng đã giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan Trung ương là hơn 995.000 tỷ đồng, số này đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách Trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đến hết ngày 7/1, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là hơn 851.822 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng giao.