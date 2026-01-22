Shipper chở hàng cồng kềnh, che lấp biển số bị CSGT xử phạt

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 22/1, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội sử dụng hệ thống camera AI phát hiện, xử lý các trường hợp shipper chở hàng làm che khuất biển kiểm soát "né" camera AI phạt nguội.

Theo đó, tại Trung tâm Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, thông qua hệ thống camera AI, cán bộ CSGT sẽ theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm trên tuyến. Sau đó cảnh sát sử dụng bộ đàm và thông báo cho cán bộ tổ công tác đang làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường để xử lý các trường hợp vi phạm.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Đại úy Trần Trung Tuyên cùng 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 sau khi nhận được thông tin phương tiện vi phạm từ Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, đã bố trí cán bộ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lúc 9h, tổ công tác phát hiện tài xế L.Q.L. (31 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh, hàng hóa làm che khuất biển kiểm soát, nên đã dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra phương tiện, cảnh sát cho biết số hàng hóa mà anh L. chằng buộc trên xe đã làm che khuất biển kiểm soát.

Ngay sau đó, cảnh sát đã dùng thiết bị nghiệp vụ để ghi lại hình ảnh vi phạm, lấy căn cứ để xử lý trường hợp vi phạm.

Tại chốt CSGT, tài xế L. cho biết bản thân chưa nắm được quy định liên quan tới việc không được chở hàng làm che khuất biển số phương tiện.

"Hôm nay tôi chở hàng từ đường Tố Hữu đến phường Thanh Xuân. Tôi cũng chỉ xem qua thông tin shipper không được chở hàng cồng kềnh, che biển số trên mạng xã hội, bản thân tôi cũng chưa nắm được quy định này nên tôi mới vi phạm như vậy. Tôi mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", tài xế L. phân trần nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt 350.000 đồng.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế P.L.H. (27 tuổi, quê Tuyên Quang), chở hàng hóa trên xe làm che lấp biển kiểm soát nên đã dừng xe để xử lý.

Khi bị cảnh sát lập biên bản, anh H. cho biết bản thân nắm được các quy định của pháp luật về giao thông, tuy nhiên vẫn vi phạm "vì phải mưu sinh".

"Tôi biết hành vi của mình là vi phạm, tuy nhiên do đặc thù công việc và phải kiếm tiền nên tôi mới làm như vậy. Bây giờ mà chở ít hàng, không đủ chỉ tiêu thì công ty cũng phạt. Tôi biết việc làm của mình là sai, tôi mong các anh bỏ qua giúp", nam shipper lý giải với cán bộ tổ công tác.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản xử phạt với tài xế H., đồng thời yêu cầu tài xế này tháo dỡ hàng hóa trên xe.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết hiện nay vẫn còn một số người do vô tình hay cố ý che lấp, che dán biển kiểm soát hòng né tránh việc bị camera AI phát hiện, xử lý.

"Các trường hợp vi phạm đa phần là lái xe ôm công nghệ, người giao hàng... sử dụng khẩu trang, chở hàng hóa làm che phần biển số rồi thực hiện hành vi vi phạm giao thông. Để xử lý nghiêm tình trạng này, chúng tôi phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội phát hiện, xử lý. Không có chuyện cứ che biển số là tránh được bị xử phạt", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 nhấn mạnh.