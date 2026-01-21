Chuyển làn liên tiếp trên cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh L.T.T. (SN 1993, trú tại Quảng Ninh) do có hành vi chuyển làn đường không đúng quy định.

Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển ô tô chuyển làn liên tiếp sai quy định trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 9h34 ngày 20/1, tại km17 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng), lái xe T. điều khiển ô tô BKS 29K-139.xx và có hành vi chuyển làn đường liên tiếp 2 lần, không đúng quy định. Theo cảnh sát, mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề.

Nhà chức trách cho hay, hành vi vi phạm của tài xế T. sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Nhận được tin báo, Đội 2 đã tổ chức xác minh, mời tài xế T. lên cơ quan công an để làm việc.