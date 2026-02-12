Báo Indonesia nói về việc LĐBĐ Việt Nam tố cáo Malaysia nhập tịch gian lận

Trong thời gian qua, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, đã đưa ra hai phát ngôn gây tranh cãi. Đầu tiên, ông khẳng định khả năng thắng kiện của Malaysia trong vụ kháng cáo ở Tòa án trọng tài thể thao (CAS) là 50-50. Sau đó, vị quan chức này tiết lộ VFF đã gửi đơn tố cáo Malaysia nhập tịch gian lận.

Báo Indonesia cho rằng Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, đã có phát ngôn thiếu chuyên nghiệp (Ảnh: AFC).

Trước những phát ngôn này, tờ Super Ball (Indonesia) cho rằng ông Windsor Paul John đã có những phát ngôn thiếu khách quan và chuyên nghiệp. Tờ báo của Indonesia bình luận: “Tổng thư ký AFC Windsor Paul John là người Malaysia. Ông vừa gây xôn xao dư luận với những phát biểu thiếu chuyên nghiệp và gây hiểu lầm, nhằm làm hài lòng người hâm mộ nước mình.

Trong bầu không khí căng thẳng và nhạy cảm như hiện nay, các nhà lãnh đạo của tổ chức bóng đá cấp châu lục lẽ ra phải giữ thái độ bình tĩnh và hoàn toàn trung lập.

Tuy nhiên, việc một quan chức cấp cao của AFC như Windsor Paul John công khai đưa ra những phát biểu thiên lệch và gây hiểu lầm về phán quyết của CAS là điều không phù hợp.

Bên cạnh đó, ông Windsor Paul John cũng không thể khẳng định cơ quan nào đã nộp đơn tố cáo Malaysia. Đó là câu chuyện của FIFA và các Liên đoàn thành viên.

Nên nhớ, trước đây, phía Malaysia từng tố cáo Indonesia cố gắng phá hoại đội tuyển Malaysia, còn giờ đây, Tổng thư ký AFC lại đổ lỗi cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam nộp đơn tố cáo.

Cần nhắc lại là FIFA đã khẳng định hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch mà Malaysia sử dụng tại vòng loại Asian Cup 2027 là kết quả của sự thao túng.

Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

FIFA nhấn mạnh các cầu thủ này hoàn toàn nhận thức được rằng họ không có huyết thống Malaysia nhưng vẫn “thông đồng” với FAM để làm giả giấy tờ nhằm đủ điều kiện thi đấu.

Vụ việc vì thế không còn đơn thuần là sai sót hành chính, mà bị mô tả là hành vi gian lận có hệ thống, nhằm khai thác kẽ hở trong quy định về nhập tịch. Những điểm thiếu nhất quán trong lời khai của các cầu thủ tại phiên điều trần càng làm suy giảm uy tín của bóng đá Malaysia.

Dù các cầu thủ khẳng định ông bà của mình sinh ra tại quốc gia Đông Nam Á này, các giấy khai sinh gốc mà họ nộp cho Ủy ban Kháng cáo của FIFA lại không ghi Malaysia là nơi sinh.

Đến nay, FAM vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra được bằng chứng phản bác thuyết phục để chứng minh nguồn gốc của các cầu thủ”.

Tờ Super Ball đưa ra kết luận: “AFC nên xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 trước đội tuyển Việt Nam. Đó không chỉ là hình phạt dành cho FAM, mà còn là lời khẳng định rằng trong bóng đá, sự trung thực luôn là giá trị cao nhất”.

Theo kế hoạch, CAS sẽ tiến hành phiên điều trần trực tiếp đối với vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch vào ngày 26/2 tới. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào một thời điểm khác sau đó.