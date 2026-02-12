Xác minh clip thanh niên nằm trên yên, phóng xe máy "như bay" ở Hà Nội

Sáng 12/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy, có hành vi nằm trên yên xe rồi phóng xe trên đường.

Hình ảnh nam thanh niên có hành vi nằm trên yên xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Sự việc được cho là xảy ra tại đường Nguyễn Trãi thuộc phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Hình ảnh từ đoạn clip trên mạng xã hội cho thấy, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS 29T2-109.xx, đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi thì bất ngờ nhún người lên rồi nằm trên yên xe; đồng thời tăng ga phóng nhanh trên đường.

Hành vi này được người đi phía sau quay lại.

"Chúng tôi sẽ xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nêu trên. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người khác", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 nhấn mạnh.