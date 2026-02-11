Người dân bất ngờ trước không gian mới công viên phía Đông hồ Gươm

Những ngày qua, dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm được triển khai khẩn trương nhằm kịp tiến độ chỉnh trang không gian trung tâm Thủ đô. Khu vực xung quanh công trường được dựng rào kín để phục vụ giải phóng mặt bằng và thi công, hạn chế người dân tiếp cận.

Tuy nhiên, từ ngày 10/2, việc hạ một phần hàng rào bảo vệ mặt trước phố Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra bất ngờ, để lộ diện mạo mới của khu vực này.

Khu vực vốn là trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cùng dãy các quán cà phê nay được cải tạo thành khu trưng bày nghệ thuật với không gian rộng mở, quy mô lớn, trở thành điểm nhấn chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Khu trưng bày đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho ngày khai mạc, nên vẫn được dựng rào và chưa đón khách tham quan.

Khi hàng rào công trình cải tạo được hạ xuống, nhiều người dân đi ngang qua hồ Gươm đã không giấu được sự bất ngờ trước diện mạo mới của khu vực.

Không gian vốn quen thuộc trước đây nay trở nên rộng mở, thông thoáng với những sắp đặt mới lạ, tạo cảm giác khác biệt rõ rệt so với hình ảnh cũ, khiến nhiều người dừng chân quan sát, chụp ảnh và bàn tán.

Anh Trần Minh Nghĩa (phường Hoàn Kiếm) cho biết, khi đi ngang qua khu vực vào ngày hôm qua, anh khá ngạc nhiên trước diện mạo mới. Sáng nay quay lại, anh đã dừng chân quan sát kỹ hơn và tỏ ra thích thú trước sự thay đổi của không gian nơi đây.

Mai Anh (áo đỏ) và Hà Anh cho biết, hai bạn thường xuyên tìm tới hồ Gươm để chụp ảnh và vô tình đi ngang qua khu vực đang cải tạo nên tỏ ra khá bất ngờ.

Mai Anh chia sẻ, bản thân vốn yêu thích những giá trị truyền thống nên phần nào cảm thấy tiếc nuối với hình ảnh quen thuộc trước đây, song sau khi thay đổi, Mai Anh cảm thấy không gian mới được sắp đặt khá đẹp mắt và hứa hẹn thu hút du khách.

Được biết, khu vực này sẽ trưng bày các tác phẩm điêu khắc và pano thiết kế do sinh viên Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện.

Việc lựa chọn địa điểm trưng bày tại đây đặt dự án trong mối liên hệ trực tiếp với hệ thống các di sản văn hóa - lịch sử quan trọng của Thủ đô như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Cụm trưng bày nghệ thuật hiện chỉ chiếm một phần diện tích trong tổng thể dự án xây dựng, cải tạo cảnh quan khu vực phía Đông hồ Gươm và được bố trí nhằm phục vụ riêng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026. Các khu vực còn lại xung quanh vẫn tiếp tục được quây rào và thi công theo đúng kế hoạch đề ra.