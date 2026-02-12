Cán bộ, công chức được hỗ trợ tiền Tết cao nhất 1,8 triệu đồng

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất tiếp tục áp dụng quy định chế độ hỗ trợ hàng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, trên toàn địa bàn thành phố sau sắp xếp.

Cán bộ hưu trí, mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thăm hỏi và tặng quà Tết đến Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hải, ở xã Điện Bàn Tây (Ảnh: Quang Hà).

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể khối thành phố và các ban quản lý dự án khối thành phố được hỗ trợ từ 600.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/người.

Hỗ trợ tiền ăn 60.000 đồng/ngày/người cho bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế ăn Tết trong 4 ngày (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Hỗ trợ quà Tết các học sinh là người dân tộc thiểu số tại Trường THPT Phạm Phú Thứ và tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang cũ; học sinh học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường chuyên biệt Tương Lai mức 300.000 đồng/người.

Đối tượng tại Làng trẻ em SOS được hỗ trợ mức 1,8 triệu đồng/người. Trường Phổ thông Hermann Gmeiner được hỗ trợ 1,45 triệu đồng/người.

Theo tờ trình của UBND thành phố Đà Nẵng, nghị quyết nhằm bảo đảm việc hỗ trợ Tết cho các đối tượng không bị gián đoạn, kịp thời, không bỏ sót, bảo đảm công bằng và thống nhất chính sách giữa các địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng mới hơn 326 tỷ đồng. Trong đó, bố trí qua các đơn vị, sở, ngành hơn 195 tỷ đồng; bố trí qua các xã, phường hơn 130 tỷ đồng.

Tháng 1, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định chi gần 336 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến người có công với cách mạng, thân nhân, gia đình người có công, đối tượng xã hội...