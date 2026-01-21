Tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3
(Dân trí) - Lúc 8h22 ngày 16/1, tại đường Vành đai 3 trên cao, lái xe L.V.T. điều khiển ô tô chạy ở làn dừng khẩn cấp. Hành vi vi phạm của anh T. sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.
Chiều 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1978, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp Vành đai 3 trên cao.
Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, vào lúc 8h22 ngày 16/1, tại đường Vành đai 3 trên cao, phường Định Công, lái xe L.V.T. điều khiển ô tô biển số 30G-371.xx chạy ở làn dừng khẩn cấp. Hành vi vi phạm của anh T. sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 xác minh vụ việc. CSGT sau đó đã mời tài xế vi phạm lên để lập biên bản vi phạm.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.