Tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3

Chiều 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với anh L.V.T. (SN 1978, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp Vành đai 3 trên cao.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 8h22 ngày 16/1, tại đường Vành đai 3 trên cao, phường Định Công, lái xe L.V.T. điều khiển ô tô biển số 30G-371.xx chạy ở làn dừng khẩn cấp. Hành vi vi phạm của anh T. sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Hình ảnh chiếc ô tô do anh T. điều khiển đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 xác minh vụ việc. CSGT sau đó đã mời tài xế vi phạm lên để lập biên bản vi phạm.