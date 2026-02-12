Cận cảnh “tàu sân bay” từ Trường Sa về đất liền đón Tết

Những ngày cuối tháng Chạp, tàu câu mực xà của ngư dân xã Bình Sơn và Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) hối hả về cửa biển Sa Cần (xã Bình Sơn) neo đậu. Mỗi tàu câu mực có 40-45 thuyền viên. Tàu được lắp thêm các dàn tre để ngư dân có thể phơi mực ngay trên biển. Vì vậy khi nhìn từ trên cao, tàu câu mực có hình dạng giống như một "tàu sân bay" thu nhỏ.

Trung bình mỗi năm một tàu câu mực xà ra khơi 3 chuyến, ngư trường đánh bắt chính là vùng biển Trường Sa. Mỗi chuyến biển kéo dài 2-3 tháng. Riêng năm nay, giá mực cao nên ngư dân ra khơi đến 4 chuyến.

Mực xà sống ở vùng biển Trường Sa, nơi nước biển có độ mặn cao. Do đó, loại mực này có vị rất mặn, khi phơi khô có vị đắng. Mực này chủ yếu được xuất bán sang Trung Quốc để chế biến, tẩm gia vị thành thực phẩm khô.

“Các năm trước tầm cuối tháng 11 âm lịch là chúng tôi đã về bờ nghỉ ngơi, đón Tết. Năm nay giá mực lên đến 250.000-300.000 đồng/kg nên mọi người tranh thủ ra khơi thêm một chuyến”, ngư dân Huỳnh Quang Anh (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.

Tàu vừa về bến thương lái đã có mặt để mua mực. Giá mực năm nay cao hơn 100.000 đồng/kg so với các năm trước. Chuyến biển cuối năm kéo dài khoảng 1 tháng, mỗi ngư dân thu được 200-300kg mực khô.

Ngư dân Phạm Văn Hương (xã Bình Sơn) có 20 năm gắn bó với nghề câu mực xà. Chuyến biển cuối năm, anh đánh bắt được 250kg mực, thu về gần 70 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chia cho chủ tàu, anh Hương kiếm được khoảng 40 triệu đồng.

Vừa bán mực xong anh Hương vội vã thả thúng câu xuống nước, tháo gỡ các dàn tre phơi mực đưa lên bờ tu sửa. “Kết thúc chuyến biển cuối cùng trong năm là anh em tôi phải sửa lại thúng, dàn tre phơi mực để sẵn sàng cho phiên biển mới sau Tết”, anh Hương cho biết.

Tàu câu mực xà có công suất lớn, dài 24-26m. Điểm nổi bật của loại tàu này là hàng chục dàn tre để phơi mực trên biển. Dàn tre được đóng đinh nhô ra 3-4cm để có thể treo con mực. Lúc đánh bắt trên biển, những dàn tre này được cột dây rồi thả ra hai bên thân tàu để tăng diện tích phơi mực.

Ngoài dàn tre, trên tàu còn hàng chục thúng câu. Mỗi ngư dân sẽ có một thúng, tính ra mỗi tàu chở theo 40-45 thúng câu. Thúng được đan bằng tre hoặc làm bằng vật liệu composite. Giá thúng đan bằng tre khoảng 12 triệu đồng/cái, thúng composite khoảng 20 triệu đồng/cái.

Kết thúc phiên biển cuối năm, ngư dân sẽ gỡ dàn tre, thả thúng xuống nước để đưa lên bờ tu sửa, sẵn sàng cho chuyến biển sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết toàn xã có trên 100 tàu câu mực xà. Nghề câu mực xà tạo việc làm cho hàng nghìn ngư dân với thu nhập khá cao.

"Hiện đội tàu câu mực xà đã về bờ để ngư dân đón Tết Nguyên đán. Khoảng ngày 10 đến ngày 16 tháng Giêng, tàu câu mực xà sẽ ra khơi đánh bắt", ông Pháo nói.

Cửa sông Trà Bồng, nơi đội tàu câu mực xà neo đậu (Ảnh: Google Maps).