TPHCM khai trương tuyến bưu chính UAV xuyên biển đầu tiên

Dưới sự chủ trì của Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM, hai tập đoàn lớn CT Group và Vietnam Post đã bắt tay thực hiện chuyến bay giao hàng vượt biển đầu tiên từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu, TPHCM.

TPHCM đã chính thức khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng máy bay không người lái vào sáng 12/2 (Ảnh: BTC).

Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV (thành viên CT Group) mang theo kiện hàng nặng 2kg thực hiện hành trình hơn 12km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút. Giải pháp này được đánh giá tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần.

So với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần. Chuyến bay lịch sử này mở ra nhiều cơ hội mới cho TPHCM và cả vùng duyên hải.

Theo ước tính, mỗi ngày có thể có 120 con tàu lớn có nhu cầu giao các gói hàng. Các tính toán cho thấy thời gian toàn trình Cần Giờ - Vũng Tàu có thể giảm 80-90% so với vận chuyển đường bộ.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000-5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2kg mỗi ngày từ nội thành TPHCM đến khu vực Vũng Tàu. Từ đó, tạo ra một dư địa lớn để phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí vận hành.

“Chuyến bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển.

Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế", ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM, nhấn mạnh.

Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn (Ảnh: BTC).

Đại diện Vietnam Post, ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TPHCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện khai thác tổ chức khai thác bay UAV phục vụ dịch vụ chuyển phát. Giai đoạn hiện tại chưa mở thu cước thương mại đại trà.

Từ một bưu kiện 2kg vượt biển trong 15 phút, TPHCM đã xác lập vị thế tiên phong của Việt Nam trong kinh tế không gian tầm thấp tại ASEAN. Không gian bầu trời đang dần trở thành một hạ tầng vận tải mới và Việt Nam đã chính thức cất cánh.