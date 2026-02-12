Chủ tịch TPHCM trao quà Tết đến người lao động khó khăn

Sáng 12/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và trao 100 phần quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Dĩ An.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà Tết cho lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Dĩ An (Ảnh: Hoàng Như).

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Được gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến các hộ dân, người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời mong bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nhận phần quà hỗ trợ, bà Trương Thị Luyến (57 tuổi, thuê trọ tại khu phố Thống Nhất 1) bày tỏ cảm ơn lãnh đạo UBND TPHCM và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ. Bà Luyến bị di chứng tai nạn giao thông, sức khỏe yếu; chồng bà mắc ung thư giai đoạn cuối. Gia đình hiện sống nhờ thu nhập công nhân thời vụ bấp bênh.

Phường Dĩ An là địa phương đông dân nhất TPHCM với hơn 234.000 người. Trong đó, lực lượng công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A và Khu chế xuất Linh Trung 1-2 chiếm tỷ lệ lớn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chính quyền phường Dĩ An triển khai nhiều chương trình chăm lo, hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.