Kiev cảnh báo hậu quả nếu EU không chốt thời điểm kết nạp Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/2 nói với báo chí rằng Liên minh châu Âu cần ấn định một “ngày cụ thể” để Ukraine có thể chính thức gia nhập khối.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi một phát ngôn viên Ủy ban châu Âu nói với Kyiv Independent hôm 10/2 rằng EU coi nỗ lực gia nhập của Ukraine là một phần của tiến trình hòa bình đang diễn ra, nhưng sẽ không đưa ra nhận định cụ thể về mốc thời gian gia nhập.

Cùng ngày, Politico đưa tin EU đang soạn thảo kế hoạch để Ukraine có thể gia nhập sớm nhất vào năm 2027, với danh nghĩa thành viên một phần với quyền lợi bị giới hạn.

“Ukraine sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc gia nhập vào năm 2027”, ông Zelensky nói với các nhà báo khi được hỏi về thông tin mà Politico nêu ra.

“Ít nhất chúng tôi sẽ hoàn thành các bước chính. Thứ hai, tôi muốn có một ngày cụ thể. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu trong thỏa thuận không có ngày này, thì Nga sẽ làm mọi thứ để chặn đứng tiến trình", ông nghi vấn.

Ông Zelensky nói ông sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Nga và châu Âu nếu văn kiện đó không bao gồm ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU.

“Điều này liên quan đến các bảo đảm an ninh, các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đó là những chi tiết cụ thể, với một ngày cụ thể. Và chữ ký của tôi hôm nay trên kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự sẽ bảo đảm với người dân Ukraine rằng sẽ có một ngày cụ thể cho việc gia nhập của chúng ta", ông nhấn mạnh.

Cuối tháng 1, ông Zelensky đã đặt mục tiêu 2027 là mốc gia nhập EU của Ukraine. Đề xuất này vấp phải sự phản đối từ một số nước EU.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bày tỏ lo ngại về khả năng Ukraine được “đẩy nhanh” gia nhập vào liên minh. Sau bài báo của Politico, ông Orban gọi kế hoạch được cho là sẽ kết nạp Ukraine vào năm 2027 sẽ được xem là một động thái chống lại Hungary.

Ngoài ra, ông Orban còn tiếp tục khẳng định rằng Kiev không bao giờ được trở thành thành viên EU. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất EU và là người ủng hộ tư cách ứng viên EU của Ukraine, cũng nói rằng mốc 2027 là “chưa thể bàn tới".

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2/2022, chỉ vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Kiev được trao quy chế ứng viên vào năm 2022, và EU chính thức mở đàm phán gia nhập với Ukraine vào năm 2024. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng thực chất về các hạng mục đàm phán cụ thể vẫn chưa bắt đầu, và Hungary đã sử dụng quyền phủ quyết để chặn tiến trình này.

Trong một diễn biến khác, quan chức phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas ngày 11/2 cho biết Brussels đang xem xét một số căn cứ có thể được sử dụng để huấn luyện binh sĩ Ukraine ngay trên lãnh thổ nước này nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Chúng tôi đã thảo luận về việc huấn luyện binh sĩ Ukraine, kể cả trên đất Ukraine”, bà Kallas nói tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng EU.

“Chúng tôi đã xác định hai trung tâm huấn luyện có thể được sử dụng cho mục đích đó”, bà cho biết thêm nhưng không nêu chi tiết.

EU đã tuyên bố có thể bắt đầu đào tạo lực lượng Ukraine ngay trong nước như một phần của các bảo đảm an ninh phương Tây trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm với Nga. Khối 27 nước đã huấn luyện khoảng 90.000 binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ EU trong khuôn khổ một chương trình chung của châu Âu.

Một quan chức EU cho biết việc nâng cấp các cơ sở huấn luyện có thể bắt đầu trước khi giao tranh chấm dứt.