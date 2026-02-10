Dự báo mới nhất diễn biến thời tiết dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 11-20/2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), khu vực Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù, trời rét.

Theo dự báo, từ 11 đến 20/2, khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ mưa dông cục bộ, ngày trời nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 21-22/2 (mùng 5-6 Tết), khu vực Bắc Bộ bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mạnh gây mưa rải rác. Lúc này, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại.

Từ nay đến mùng 4 Tết, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 11/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.