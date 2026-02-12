Những tuyến cao tốc nào qua miền Trung đã thu phí?

Mức phí sẽ không “cào bằng”

Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ triển khai thu phí sử dụng đường bộ tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo kế hoạch, 5 tuyến cao tốc sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 1/3 gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 (thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa); Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa); Nghi Sơn - Diễn Châu (Thanh Hóa và Nghệ An); Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng); Phan Thiết - Dầu Giây (Lâm Đồng và Đồng Nai).

Hiện trạng cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến TPHCM (Đồ họa: Tiến Thành).

Đây là các dự án thành phần đầu tư công giai đoạn 2017-2020, đã đưa vào khai thác và đóng vai trò trục xương sống kết nối Bắc Trung Bộ. Việc tổ chức thu phí được xem là bước đi tất yếu nhằm hoàn trả ngân sách nhà nước đã ứng vốn đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai phương án gồm: mức 1 là 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn, áp dụng cho các tuyến cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục).

Mức 2 là 900 đồng/km, áp dụng với các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Trạm thu phí không dừng tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) bắt đầu thu từ đầu năm 2025 với mức cơ bản 1.669 đồng/km, tổng mức phí toàn tuyến hơn 82.000-312.000 đồng tùy loại xe.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao, hình thức đối tác công tư PPP, trong đó nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn xây dựng hạ tầng, được quyền kinh doanh thu hồi vốn, sau đó chuyển giao lại cho nhà nước) nên mức thu phí cao hơn để hoàn vốn cho nhà đầu tư, bao gồm cả lợi nhuận, trước khi chuyển giao lại cho nhà nước.

Trên tuyến này có 4 trạm thu phí, trong đó có 3 trạm đặt tại Nghệ An đoạn thuộc xã Minh Châu, nút giao Nghi Phương, thuộc xã Thần Lĩnh và nút giao quốc lộ 46B, thuộc xã Hưng Nguyên. Trạm thu phí còn lại đặt tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mức phí ghi nhận cao nhất hơn 868.000 đồng

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã thu phí từ năm 2020 theo hình thức thu phí kín, nghĩa là tài xế trả tiền đúng theo số km thực tế sử dụng qua hệ thống ETC, với mức phí tăng từ 1/2/2024 khoảng 12%.

Trạm thu phí không dừng trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Ảnh: Trung Thi).

Mức phí dao động 12.320-868.000 đồng, tùy loại phương tiện (5 loại) và chặng đường, với giá toàn tuyến (131,5km) cho xe dưới 12 chỗ (loại 1) cao nhất là 420.000 đồng.

Trong khi đó xe 12-30 chỗ ngồi, phí 30.000-540.000 đồng; xe từ 31 chỗ ngồi trở lên, mức phí thấp nhất 40.000 đồng, cao nhất 670.000 đồng; xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet phí 50.000-868.000 đồng; xe tải từ 18 tấn trở lên, mức phí tối đa 868.000 đồng.

Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại nút giao Chu Lai (Ảnh: Công Bính).

Ở Nam Trung Bộ, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa) đã thu phí từ tháng 5/2025 với đơn giá 1.669 đồng/km, chia thành 5 nhóm phương tiện.

Nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt) có mức thu phí thấp nhất là 81.904 đồng/49km; nhóm 2 gấp 1,3 lần so với nhóm 1; nhóm 3 là 1,7 lần; nhóm 4 là 2,7 lần; nhóm 5 là 3,8 lần (tương đương với giá 311.234 đồng).

Tháng 5/2024, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) cũng chính thức thu phí sử dụng dịch vụ với mức phí toàn tuyến (78,5km) có giá 130.000-497.000 đồng/lượt.

Cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng, phí dịch vụ toàn tuyến 130.000 đồng/lượt; xe 12-30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn thu phí 170.000 đồng/lượt.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng) chưa tổ chức thu phí đường bộ (Ảnh: Hoài Sơn).

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn thu phí 222.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet là 353.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet là 497.000 đồng/lượt.