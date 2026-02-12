Con gái út Quyền Linh khoe dáng gợi cảm ở biển, nhan sắc tuổi 18 gây chú ý

Bên cạnh chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, SN 2008) - con gái út của MC Quyền Linh - cũng ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 18, cô gây chú ý với vẻ ngoài trưởng thành, nhan sắc ngọt ngào nhưng vẫn toát lên nét cá tính riêng, khác với hình ảnh dịu dàng của chị gái.

Mới đây, Hạt Dẻ chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi biển, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bộ trang phục gồm áo corset cúp ngực ôm sát phối cùng chân váy ngắn ánh bạc đồng điệu, Hạt Dẻ khoe vóc dáng cao ráo, cân đối. Thiết kế tôn lên đường nét hình thể, kết hợp cùng mái tóc dài buông xõa giúp cô trông chững chạc và sắc sảo hơn.

Hạt Dẻ chia sẻ hình ảnh mới trong chuyến du lịch biển (Ảnh: Instagram nhân vật).

Nhiều khán giả nhận xét Hạt Dẻ sở hữu gương mặt bầu bĩnh nhưng đường nét ngày càng rõ ràng, cá tính. Đôi mắt to, má lúm đồng tiền khiến cô được khen có nhiều điểm giống bố.

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, Hạt Dẻ còn thu hút sự quan tâm khi tích cực tham gia giải đấu thể thao tại trường học. Nhan sắc đời thường khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của cô cũng nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và cộng đồng mạng.

Phong cách khác lạ của Hạt Dẻ trong bộ ảnh mới (Ảnh: Instagram nhân vật).

Càng lớn, Hạt Dẻ càng cho thấy sự thay đổi trong phong cách thời trang theo hướng trưởng thành, hiện đại. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng vóc dáng thon thả, Hạt Dẻ thường lựa chọn những trang phục trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét riêng.

Khi xuất hiện tại sự kiện, con gái Quyền Linh được nhận xét có phần trầm tính, rụt rè hơn so với chị gái. Tuy nhiên, Lọ Lem từng lên tiếng cho biết em gái ngoài đời khá năng động và tự tin, không hẳn rụt rè như nhiều người nghĩ.

Hạt Dẻ và Lọ Lem nhận được nhiều sự quan tâm dù không hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hai chị em cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc và cách ứng xử. Về điều này, MC Quyền Linh cho biết anh đón nhận mọi góp ý với tâm thế bình thường.

"Hai bé có nhiều điểm khác nhau nên khán giả có quyền nhận xét. Tôi làm nghề mấy chục năm, trải qua không ít sóng gió nên những chuyện này hết sức bình thường. Quan trọng là mình nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực", nam MC chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nam MC bày tỏ niềm vui khi hai con gái, dù chưa hoạt động nghệ thuật, vẫn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả. Hiện con gái lớn đã bước vào giảng đường đại học, còn Hạt Dẻ cũng đang ở giai đoạn trưởng thành với nhiều trải nghiệm phía trước.