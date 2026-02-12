Đóng mở luân phiên lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 12/2, ghi nhận của phóng viên Dân trí, người dân tiếp tục rời TPHCM về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Từ sáng sớm, tại khu vực đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tăng cao. Một số tài xế cho biết, phải xếp hàng dài để chờ lên cao tốc.

Đến hơn 10h, tại nút giao An Phú, giao thông ổn định. Dòng xe từ đường Mai Chí Thọ hướng lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây di chuyển qua hầm chui mà không phải dừng chờ tại nút giao, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, không bị xung đột giữa các hướng như trước đây.

Lực lượng CSGT đóng mở luân phiên lối vào cao tốc ở vòng xoay Phú Hữu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại lối lên cao tốc ở vòng xoay Phú Hữu, lượng phương tiện đổ về cao tốc tăng cao, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT - Bộ Công an) tổ chức phân luồng, đóng mở luân phiên lối vào cao tốc.

Theo lực lượng chức năng, việc đóng mở luân phiên lối vào cao tốc giúp điều tiết lưu lượng phương tiện từ xa, tránh tình trạng dồn ứ cục bộ tại đường dẫn và các nút giao xung quanh, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm do xe chen lấn, nhập làn ồ ạt.

Khi lượng phương tiện tăng đột biến, CSGT sẽ tạm thời ngắt dòng xe lên cao tốc trong thời gian ngắn để giải tỏa phương tiện đang lưu thông trên tuyến chính. Sau đó, CSGT tiếp tục mở lại lối vào theo từng đợt, đảm bảo dòng xe di chuyển ổn định, an toàn.

Một cán bộ CSGT cho biết, phương án điều tiết được triển khai linh hoạt tùy theo tình hình thực tế. Song song với việc phân luồng tại chỗ, Phòng CSGT cũng hướng dẫn tài xế lựa chọn các lộ trình thay thế.

Dòng phương tiện đổ về cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tăng cao (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo đó, khi lối vào cao tốc bị hạn chế phương tiện, các tài xế có thể di chuyển theo 3 lộ trình:

Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - Cầu Đồng Nai - Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - đi thẳng qua vòng xoay Phú Hữu - Võ Chí Công - đi thẳng qua vòng xoay Liên Phương - rẽ trái đường D1 - Khu Công nghệ cao - rẽ phải Võ Nguyên Giáp - đi thẳng Đỗ Mười - cầu Đồng Nai - Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy - Nguyễn Thị Định - cuối đường vào Phà Cát Lái - Đồng Nai.

Dự báo trong những ngày tới, lưu lượng phương tiện rời TPHCM về các tỉnh miền Trung tiếp tục tăng. CSGT khuyến cáo, người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, tuân thủ hiệu lệnh điều tiết và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo hành trình về quê thuận lợi.