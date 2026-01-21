Hàng loạt tài xế xe tải, xe buýt bấm còi inh ỏi trong đêm bị CSGT xử phạt

Đêm 20/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tối cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 do Trung tá Phạm Thanh Tuấn làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục.

Tài xế xe buýt sử dụng còi liên tục tại Đại lộ Thăng Long bị CSGT phát hiện, xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, qua gần 2 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng còi không đúng quy định, chủ yếu là các phương tiện vận tải hoạt động trong khung giờ buổi tối.

Lúc 20h10, tại Đại lộ Thăng Long, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác phát hiện xe buýt biển kiểm soát 29B-104.xx sử dụng còi liên tục, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Tổ công tác sau đó đã dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.V.U. (SN 1986, trú tại Hà Nội), với hành vi vi phạm nêu trên. Theo quy định hiện hành, tài xế U. sẽ bị phạt 900.000 đồng.

Chiếc xe tải sử dụng còi được độ, chế nhằm tăng tiếng vang (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp đó, vào lúc 21h, tại nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, cảnh sát phát hiện xe tải biển kiểm soát 30B-131.xx sử dụng còi hơi khi chuyển hướng đi. Đối với trường hợp này, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc các tài xế bấm còi xe tùy tiện không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân mà còn phản ánh thói quen lái xe thiếu kiềm chế, kém tôn trọng người khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một tài xế bấm còi xe inh ỏi bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: Công an cung cấp).

"Thực tế cho thấy, tại các khu vực gần bệnh viện, trường học, khu dân cư hoặc vào ban đêm, tiếng còi xe chói tai còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, giấc ngủ của trẻ em và người cao tuổi, đồng thời phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của người tham gia giao thông khác", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội chia sẻ.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng còi đúng mục đích, đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông thủ đô an toàn, trật tự và văn minh.