"Liệt sĩ" bất ngờ trở về nhà sau 50 năm lưu lạc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an phường Vân Phú vừa phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và hành chính để khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958, từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì cũ, tỉnh Phú Thọ) - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Ông Sự vừa trở về gia đình sau gần 50 năm lưu lạc.

Công an phường Vân Phú trao căn cước cho ông Vũ Văn Sự (Ảnh: Kim Hồng).

Công an cho biết, ông Vũ Văn Sự tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến 1981. Năm 1985, gia đình ông nhận được giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Do những biến cố của chiến tranh, ông Sự không nhớ rõ quê quán, địa chỉ gia đình và được người dân cưu mang, sinh sống suốt thời gian dài tại phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh với tên gọi là Võ Văn Sự, sinh năm 1947.

Những năm gần đây, khi tuổi cao, ký ức về gia đình dần dần trở lại với người đàn ông này. Ông nhớ ra mình tên thật là Vũ Văn Sự, có bố tên Luân, mẹ tên Cha, em trai tên Khánh và quê hương ở xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì cũ (nay thuộc phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, kết nối, mới đây ông Sự đã trở về quê hương, gặp lại người thân.

Ngay khi nắm được thông tin này, Công an phường Vân Phú chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự.

Các cơ quan đã phối hợp tiến hành thu hồi, hủy bỏ giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công đã cấp trước đây và tham mưu UBND phường Vân Phú cấp lại giấy khai sinh cho ông Sự với thông tin nhân thân chính xác.

Từ cơ sở đó, Công an phường Vân Phú trao đổi, xác minh với Công an phường Gia Lộc (tỉnh Tây Ninh) - nơi ông Sự từng sinh sống, để làm thủ tục đăng ký thường trú cho ông về địa phương.

Đồng thời cơ quan chức năng đã điều chỉnh thông tin cư trú của ông Sự theo đúng giấy khai sinh cũng như hỗ trợ người đàn ông này làm căn cước theo quy định.

Công an phường Vân Phú, Phú Thọ hướng dẫn ông Vũ Văn Sự làm thủ tục đăng ký thường trú tại địa phương (Ảnh: Kim Hồng).

Việc ông Sự trở về quê hương sau gần nửa thế kỷ lưu lạc là niềm vui lớn của gia đình, địa phương và thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của lực lượng công an cơ sở.

Công an phường Vân Phú cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ông Sự, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã từng cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.