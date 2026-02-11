Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước xin xã, phường hỗ trợ kinh phí

Ngày 11/2, phóng viên Dân trí tiếp nhận một văn bản của Phòng giao dịch số 16 (Kho bạc Nhà nước khu vực XV) gửi một số xã, phường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với nội dung xin hỗ trợ kinh phí. Phòng giao dịch này có trụ sở tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo nội dung văn bản, Phòng giao dịch số 16 thực hiện nhiệm vụ quản lý kế toán, công tác kế toán ngân sách nhà nước; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về thu - chi ngân sách; theo dõi các khoản vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương…

Trụ sở Phòng giao dịch số 16 (Ảnh: Quốc Triều).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các địa phương đã phát sinh thêm nhiều chi phí tương đối lớn như văn phòng phẩm, sửa chữa máy in, photocopy; thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ cho lãnh đạo, công chức.

Tuy nhiên kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên còn hạn chế, không đủ bù đắp các khoản phát sinh.

Trên cơ sở đó, Phòng giao dịch số 16 xin mỗi xã, phường hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng. Trong đó 20 triệu đồng chi phí văn phòng phẩm, 20 triệu đồng thanh toán tiền làm thêm giờ cho lãnh đạo, công chức của phòng giao dịch.

Văn bản này do ông Nguyễn Văn Việt, quyền Trưởng phòng giao dịch số 16, ký ban hành.

Phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Việt để tìm hiểu vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng mình không có thẩm quyền trả lời thông tin này với báo chí.

“Tôi không có thẩm quyền trả lời với báo chí về vấn đề này. Cái này chỉ có lãnh đạo khu vực mới có quyền phát ngôn”, ông Việt nói.

Khi phóng viên đặt vấn đề, văn bản này có đúng do ông Việt ký, đóng dấu gửi các xã, phường hay là văn bản giả mạo? Ông Việt vẫn một mực từ chối trả lời với lý do không đủ thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khu vực XV xác nhận, có sự việc Phòng giao dịch 16 gửi văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí. Việc này do phòng giao dịch tự thực hiện, không đúng chủ trương nên Kho bạc Nhà nước khu vực XV đã yêu cầu thu hồi văn bản đã gửi cho các xã, phường.