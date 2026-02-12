Cả gia đình bám viện chăm người bệnh, mong về nhà đón Tết

"Mời anh Nguyễn Đức Ba (1973), quê Phú Thọ, nhận phần quà hỗ trợ do bệnh viện trao tặng", giọng nói ân cần của nữ điều dưỡng vang lên.

Giữa hàng ghế chủ yếu là những người trung niên, người lớn tuổi, một nam sinh viên bước lên phía trước nhận lấy món quà của bệnh viện.

Con trai của anh Nguyễn Đức Ba (thứ 3 từ trái sang) đại diện gia đình nhận phần quà của Bệnh viện 19-8 (Ảnh: Thanh Bình).

Người nhận quà là con trai bệnh nhân Nguyễn Đức Ba. Hiện anh đang theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tranh thủ thời gian nghỉ Tết để vào viện chăm sóc bố.

Theo chân con trai anh Nguyễn Đức Ba trở về phòng bệnh, phóng viên Dân trí gặp vợ anh đang túc trực chăm sóc chồng.

Những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho thời khắc đoàn viên, anh Nguyễn Đức Ba chỉ mong bản thân ăn uống đầy đủ, tuân thủ nghiêm chỉ định của bác sĩ để sớm ổn định sức khỏe, kịp cùng gia đình về nhà vào thời khắc giao thừa.

Phát hiện ung thư phổi vào cuối năm 2024, anh Ba gần như không thể lao động, cuộc sống gia đình vì thế cũng chồng chất thêm khó khăn.

Gia đình luôn túc trực bên anh Nguyễn Đức Ba trong thời gian điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Ảnh: Thanh Bình).

Mỗi đợt điều trị, anh phải di chuyển từ Phú Thọ xuống bệnh viện để truyền hóa chất theo chu kỳ 21 ngày, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi và chờ đến lịch điều trị tiếp theo.

Chi phí thuốc men, đi lại kéo dài khiến gia đình anh phải vay mượn, chắt chiu từng khoản để duy trì việc chữa bệnh, đến nay tổng chi phí điều trị đã lên tới khoảng 600 triệu đồng.

Gia đình anh cho biết, khoản hỗ trợ từ bệnh viện không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để anh Ba kiên trì điều trị.

Trong phòng bệnh của anh, nhiều bệnh nhân cũng nhận được phần quà hỗ trợ, cảm nhận sự quan tâm và sẻ chia của Bệnh viện 19-8 trong hành trình chống chọi với bệnh tật mang lại.

Ông Đỗ Văn Phượng (sinh năm 1964) đang điều trị u phổi, phải tự xoay xở việc chữa bệnh. Ông muốn về nhà tại Phú Thọ vào ngày 26 tháng Chạp và khoản hỗ trợ này giúp tạo điều kiện để thực hiện chuyến đi đó.

Ông Đỗ Văn Phượng (bên phải) vui mừng khi nhận phần quà hỗ trợ từ bệnh viện (Ảnh: Thanh Bình).

Bên cạnh gánh nặng sức khỏe, áp lực chi phí điều trị luôn là nỗi lo thường trực khi tiền thuốc men, sinh hoạt tại bệnh viện và chi phí đi lại khiến ông phải chắt chiu từng khoản nhỏ.

Không còn khả năng lao động, nguồn thu nhập gần như không có, khiến hành trình duy trì việc chữa bệnh của ông thêm nhiều trăn trở.

Trung tá Nguyễn Thị Thoa, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội cho biết, chiều 11/2, đơn vị lựa chọn trao tiền mặt thay vì bố trí xe đưa đón, do số lượng bệnh nhân có nhu cầu về quê tại bệnh viện không quá nhiều.

Bên cạnh đó, hoàn cảnh điều trị cũng như mong muốn di chuyển của mỗi bệnh nhân là khác nhau. Vì vậy, việc hỗ trợ bằng tiền mặt giúp người bệnh chủ động hơn trong việc sắp xếp phương tiện và thời gian trở về quê đón Tết.