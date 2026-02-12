Bé gái sơ sinh bị bỏ trong rẫy, kiến bu khắp người

Sáng 12/2, thông tin từ UBND xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk), người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ trong rẫy cà phê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/2, một người dân đi phun thuốc sầu riêng tại khu vực rẫy cà phê ở buôn Hô (xã Cuôr Đăng) đã phát hiện một bé gái sơ sinh chưa cắt dây rốn, toàn thân đang bị kiến bu.

Bé gái sơ sinh còn dây rốn bị bỏ trong rẫy cà phê (Ảnh: Uy Nguyễn).

Người dân vội bế cháu bé đến Trạm Y tế xã Cuôr Đăng để sơ cứu và sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế Cư M’gar để cấp cứu, chăm sóc.

Theo UBND xã Cuôr Đăng, bé gái cân nặng được khoảng 3,2kg, cơ thể không bị dị tật. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của trẻ đã ổn định, không sốt.

UBND xã Cuôr Đăng đã phát thông báo để cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé đến xã làm thủ tục nhận lại cháu. Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai nhận cháu bé, chính quyền xã sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác theo quy định.