Lịch nghỉ Tết Nguyên đán và toàn bộ chế độ lương, thưởng dành cho lao động

3 phương án nghỉ Tết trong doanh nghiệp

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Cụ thể kỳ nghỉ lễ kéo dài từ thứ hai 16/2 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2 dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

Lịch nghỉ Tết năm 2026 dành cho cán bộ, công chức (Thiết kế: Thủy Tiên).

Đối với người lao động, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết như: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã bố trí nghỉ Tết Nguyên đán cho công nhân, lao động tương tự như lịch nghỉ của cán bộ, công chức. Từ đó, kỳ nghỉ dài nhất trong năm 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Nhận gần 400% lương đi làm ngày Tết

Do nhu cầu công việc, có thể doanh nghiệp chủ động đề nghị người lao động đi làm vào ngày Tết Nguyên đán. Trường hợp này sẽ được tính là làm thêm giờ.

Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, người lao động chỉ phải đi làm vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán nếu bản thân họ đồng ý. Khi đồng ý đi làm người lao động sẽ được tính lương làm thêm theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể làm việc vào ban ngày của Tết Nguyên đán được tính thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường. Bên cạnh đó, làm việc vào ban đêm của ngày Tết Nguyên đán được tính thêm 390% lương của ngày làm việc bình thường.

Thưởng Tết tăng 13%

Về tiền thưởng, Bộ Nội vụ cho biết, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, đối với các doanh nghiệp nhà nước, khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp dân doanh đạt 7,37 triệu đồng, tăng 9%. Doanh nghiệp FDI đạt 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Thưởng Tết năm 2026 tăng so với năm trước (Ảnh minh họa: CĐ).

Riêng tiền lương bình quân của năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động.

Tiền thưởng Tết phải chịu thuế

Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025 nêu rõ thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế bao gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương.

- Tiền thù lao và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại...

Như vậy, lương tháng 13 và thưởng chuyên cần thuộc đối tượng chịu thuế TNCN và người lao động phải đóng thuế theo quy định pháp luật.

Nội dung này từng được cơ quan thuế hướng dẫn tại Công văn số 73512 và Công văn số 79557 của Cục Thuế TP Hà Nội. Tuy Luật Thuế TNCN 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7, nhưng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.