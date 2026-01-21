Lái xe tải bị phạt 19 triệu đồng vì vượt ẩu, đi ngược chiều ở Hà Nội

Ngày 21/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt với tài xế P.S.Q. (SN 2001, quê Phú Thọ), do có hành vi điều khiển ô tô tải đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Hình ảnh tài xế xe tải vượt ẩu, đi vào làn đường ngược chiều gây nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, tài xế Q. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 16h35 ngày 12/1, tại đường Hòa Lạc - Hòa Bình, thuộc xã Thạch Thất, Hà Nội, anh Q. điều khiển xe tải biển số 30M-230.xx, đi ngược chiều tại khu vực có biển cấm đi ngược chiều. Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị người dân ghi hình.

Sau đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã giao Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu trật tự an toàn giao thông và chuyển đổi số tiếp nhận, xử lý vụ việc. Tại cơ quan công an, tài xế Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Sau khi xác minh, Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu trật tự an toàn giao thông và chuyển đổi số (Cục CSGT) đã chuyển thông tin tới Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Hà Nội để lập biên bản đối với tài xế xe tải nêu trên.