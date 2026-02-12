Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch theo mô hình 3 vùng, 3 trung tâm

Ngày 12/2, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 9, thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Theo đó, Tây Ninh tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội theo cấu trúc 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới, bảo đảm phát triển cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Ba vùng kinh tế - xã hội được xác định gồm:

Thứ nhất, vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, hỗ trợ quá trình mở rộng của TPHCM; gắn với các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, hành lang Mộc Bài - TPHCM và hành lang TPHCM - Mỹ Tho - Cần Thơ.

Thứ hai, vùng phát triển kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái; gắn với tuyến cao tốc 02, vùng Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới phía Tây.

Thứ ba, vùng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch sinh thái theo mô hình kinh tế xanh, bền vững; gắn với hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và khu vực biên giới phía Bắc.

Ba trung tâm phát triển được xác định gồm:

Cụm đô thị Tân Ninh - Long Hoa: Trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ du lịch, mang đậm bản sắc văn hóa khu vực Đông Nam Bộ.

Cụm đô thị Long An - Tân An: Trung tâm dịch vụ hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo và y tế; tập trung các ngành có giá trị gia tăng cao.

Cụm đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa: Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh; đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, công nghiệp, logistics, công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo và y tế. Khu vực này được nghiên cứu bảo đảm hình thành trung tâm chính trị - hành chính cấp tỉnh trong thời gian tới.

Khu vực Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Ảnh: An Huy).

Về 6 hành lang kinh tế, tỉnh xác định: Hành lang kinh tế số 1A gắn với đường Vành đai 3 TPHCM, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Hành lang kinh tế số 1B gắn với đường Vành đai 4 TPHCM, mở rộng từ Vành đai 3, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, kết nối cảng Hiệp Phước và cảng quốc tế Long An.

Hành lang kinh tế số 2 gắn với cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, quốc lộ 22, 22B, kết nối TPHCM.

Hành lang kinh tế số 3A gắn với cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An (Đồng Tháp), quốc lộ 1A, kết nối vùng TPHCM - Tây Ninh - Đồng bằng sông Cửu Long.

Hành lang kinh tế số 3B gắn với cao tốc TPHCM - Sóc Trăng, quốc lộ 50, 50B, kết nối vùng TPHCM - Tây Ninh - Đồng bằng sông Cửu Long.

Hành lang kinh tế số 4 gắn với quốc lộ 56B từ Bàu Bàng, kết nối cao tốc TPHCM - Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và tuyến đường sắt TPHCM - Mộc Bài; là một phần của hành lang xuyên Á, kết nối tuyến Cái Mép - Bàu Bàng - Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu vực Đông Nam Á.

Ba trục động lực gồm: Trục động lực số 5A liên kết Đông - Tây với vùng Đồng Tháp Mười và khu kinh tế cửa khẩu Long An, gắn với quốc lộ N1, kết nối trục động lực Đức Hòa.

Trục động lực số 5B kết nối khu kinh tế cửa khẩu Long An với trung tâm Tân An, gắn với quốc lộ 62.

Trục động lực số 6 gắn với tuyến đường mới kết nối 3 trung tâm Tân Ninh - Đức Hòa - Tân An; kết nối các trung tâm phía Bắc (Tân Ninh - Hòa Thành) với phía Nam (Đức Hòa, Tân An) và các đô thị trung tâm của tỉnh, liên thông các tuyến CT.01 - ĐT.816 (bờ Tây sông Vàm Cỏ Đông) - ĐT.838F - quốc lộ 22C.

Ngoài ra, tỉnh hình thành một vành đai biên giới gắn với quốc lộ 14C, đường tuần tra biên giới và liên kết chặt chẽ với tuyến N1; là hành lang hỗ trợ bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội khu vực biên mậu.