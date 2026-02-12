Ngày 12/2, lãnh đạo UBND xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 6h cùng ngày, xe khách giường nằm (chưa rõ biển số, người điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1A. Khi đến đoạn qua xã Cát Hanh (nay là xã Hòa Hội, Gia Lai), phương tiện này va chạm với xe thu gom rác đang rẽ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 1A qua tỉnh Gia Lai (Ảnh: Tin Bình Định).

Sau cú va chạm, xe khách lao lên dải phân cách cứng rồi tông vào ô tô con chạy ngược chiều. Tiếp đó, một ô tô khác lưu thông cùng chiều đã không kịp xử lý, tông vào đuôi ô tô con, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách chỉ có tài xế và phụ xe, đang di chuyển từ Bắc vào Nam để đón khách.

Xe khách giường nằm lao lên dải phân cách cứng sau cú va chạm với xe thu gom rác (Ảnh: Thành Chính).

Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, do xảy ra vào thời điểm cận Tết, lưu lượng phương tiện đông nên giao thông qua khu vực bị ách tắc trong thời gian ngắn.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.