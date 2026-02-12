Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành

7h ngày 12/2, lễ viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) Đoàn Duy Thành được tổ chức long trọng tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng kính viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương kính viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiễn biệt nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Ghi Sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đoàn Duy Thành, người đồng chí, người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này".

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi tiễn biệt nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng do ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Đoàn Duy Thành trưởng thành trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bản thân từng là cựu tù Côn Đảo. Ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong “xé rào”, với nhiều quyết sách trong giai đoạn đất nước thời kỳ đầu đổi mới.

Một trong những dấu ấn lớn của ông khi đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng là dự án khai hoang, đắp đập Đình Vũ và đê đường 14 năm 1980, qua đó mở rộng diện tích đất canh tác và hình thành hai xã mới là Hải Thành và Tân Thành.

Bên cạnh đó, ông cũng là người khởi xướng phong trào “Ngói hóa nông thôn”, góp phần cải thiện đời sống người dân, đồng thời kiên quyết không thi hành Chỉ thị Z30 về tịch thu nhà dân.