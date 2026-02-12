Xe khách chở 34 người về quê ăn Tết bất ngờ bốc cháy

Sáng 12/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận một xe khách lưu thông qua địa bàn xã đã bất ngờ bốc cháy, hành khách cùng tài xế đã nhanh chóng xuống xe an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân), xe khách mang biển kiểm soát 50H-296.xx do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi xe.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phát hiện sự việc, 34 hành khách lập tức xuống xe nên may mắn không ai bị thương tích. Sau đó, các hành khách được di chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình về quê ăn Tết.

Riêng xe khách bốc cháy dữ dội, lan rộng và chỉ còn trơ khung. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Xe khách bị cháy rụi chỉ còn trơ khung (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.